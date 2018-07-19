Mercedes, Lewis Hamilton ile nikah tazeledi
Formula 1 takımlarından Mercedes, başarılı pilot Lewis Hamilton ile sözleşmesini 2 yıl uzattı.
Bu anlaşmayla Hamilton'ın F1 tarihinin en çok kazanan sürücüsü olması bekleniyor. Öte yandan anlaşma ile birlikte Hamilton'ın yıllık 40 milyon Sterlin alacağı ifade edildi.
- 19.7.2018 14:42
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Phillip Cocu Fenerbahçe'nin yeni sistemini açıkladı!
Toplam 1
Yorum
alik elmas,oğuzkaan,barış,ferdi,aatıf,,ozan,hasanali,guilano,valbuena teknik yetenekli oyuncular.bunlar kesinlikle oynamalı.
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Tarık Çamdal'ın kapı gibi sözleşmesi var
Toplam 2
Yorum
öğretici tarık, taraftarın sabrını taşırmak üzeresin ! 750 bini al ve defol git ! senin için daha hayırlısı bu !
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Cafer Tosun iyice ısınıyor
Toplam 3
Yorum
ts Artık TS'nin ekici ve okay olayında yaptığı hataları tekrarlama lüksü yoktur. ekici ile ilk yılın sonunda 5 yıl sözleşme yapılmalıydı.
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