Tekvando: 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Türkiye Şampiyonası
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Çankırı'da başladı.
Orhan Saka Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona, erkekler ve kadınlarda 8'er sıklette yapılacak. Şampiyona 4 gün sürecek.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla Çankırı'da şampiyonayı başlattıklarını söyledi.
15 Temmuz'un unutulmayacağını belirten Gerginci, "Çankırı'nın bugüne kadar en yüksek katılımlı organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki dönemlerde de Çankırı bu tür spor aktivitelerine ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu gösterecektir." dedi.
Şampiyonaya 55 ilden yaklaşık 1700 sporcu, 300 antrenör ve hakemin katıldığını dile getiren Gerginci, misafirperverliği en üst seviyede en iyi şekilde göstereceklerini kaydetti.
- 17.7.2018 14:37
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
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Beşiktaş'tan UEFA açıklaması!
Toplam 1
Yorum
hukuksal hakki yok koskoca klübün düştüğü hale bakarmisiniz ne demek taraftar gelmesin deplasman maçlarına
Tekvando: 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Türkiye Şampiyonası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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