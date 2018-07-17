Tekvando: 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Türkiye Şampiyonası

Orhan Saka Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona, erkekler ve kadınlarda 8'er sıklette yapılacak. Şampiyona 4 gün sürecek.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla Çankırı'da şampiyonayı başlattıklarını söyledi.

15 Temmuz'un unutulmayacağını belirten Gerginci, "Çankırı'nın bugüne kadar en yüksek katılımlı organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki dönemlerde de Çankırı bu tür spor aktivitelerine ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu gösterecektir." dedi.

Şampiyonaya 55 ilden yaklaşık 1700 sporcu, 300 antrenör ve hakemin katıldığını dile getiren Gerginci, misafirperverliği en üst seviyede en iyi şekilde göstereceklerini kaydetti.