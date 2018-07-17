Tekvando: 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Türkiye Şampiyonası
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    Tekvando: Demokrasi Şehitleri Türkiye Şampiyonası

    Tekvando: 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Türkiye Şampiyonası

    Demokrasi Şehitleri Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Çankırı'da başladı.

    Orhan Saka Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona, erkekler ve kadınlarda 8'er sıklette yapılacak. Şampiyona 4 gün sürecek.

    Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitlerini anmak amacıyla Çankırı'da şampiyonayı başlattıklarını söyledi.

    15 Temmuz'un unutulmayacağını belirten Gerginci, "Çankırı'nın bugüne kadar en yüksek katılımlı organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki dönemlerde de Çankırı bu tür spor aktivitelerine ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu gösterecektir." dedi.

    Şampiyonaya 55 ilden yaklaşık 1700 sporcu, 300 antrenör ve hakemin katıldığını dile getiren Gerginci, misafirperverliği en üst seviyede en iyi şekilde göstereceklerini kaydetti.

    1. 17.7.2018 14:37
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