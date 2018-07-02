Akdeniz Oyunları'nda en çok madalya halter ve güreşten

İspanya'da düzenlenen 18. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye, en fazla madalyayı halter ve güreş branşlarında elde etti.

Tarragona kentinde dün tamamlanan oyunlarda Türkiye, 31 altın, 25 gümüş ve 39 bronz olmak üzere toplam 95 madalyayla üçüncü sırada yer aldı.

Milli sporcular, en çok halter ve güreş branşlarında madalya kazandı. Toplam 95 madalyanın 15'i halter, 13'ünü de güreş branşında geldi.

En fazla altın madalya güreşçilerden

Altın madalya sıralamasında ise zirveyi güreş aldı. Güreş, 8 altın madalyayla milli sporcuların en fazla birincilik kürsüsüne çıktığı branş oldu.

Güreş'i 6 altın madalyayla halter takip ederken, Türkiye, atletizmde 3, cimnastik, karate, tenis ve tekvando da 2'şer altın madalyaya ulaştı.

Türkiye'nin Akdeniz Oyunları'nda kazandığı madalyaların branşlara göre dağılımı şöyle:

Altın Gümüş Bronz Toplam Güreş 8 2 3 13 Halter 6 4 5 15 Atletizm 3 4 1 8 Cimnastik 2 5 2 9 Karate 2 2 3 7 Tekvando 2 - 4 6 Tenis 2 - 1 3 Boks 1 2 3 6 Badminton 1 2 1 4 Judo 1 1 4 6 Bocce 1 1 - 2 Okçuluk 1 - 2 3 Plaj voleybolu 1 - 1 2 Yüzme - 1 7 8 Masa tenisi - 1 1 2 Voleybol - - 1 1

Dört branşta zirve Türkiye'nin

Türkiye, 18. Akdeniz Oyunları'nda 4 branşta madalya sıralamasında birinciliği elde etti. Milliler, güreş, karate, tenis ve plaj voleybolunda zirvede yer aldı.

Tarragona'daki oyunlara 345 sporcuyla katılan Türkiye, halter, tekvando, okçuluk ve badminton branşlarında ise ikinci oldu.

Türk sporcular, 2013'te Mersin'in ev sahipliği yaptığı Akdeniz Oyunları'nda 47 altın, 43 gümüş ve 36 bronz olmak üzere toplam 126 madalya kazanmıştı.