Akdeniz Oyunları'nda en çok madalya halter ve güreşten
İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen oyunlarda ülke sıralamasında üçüncü olan Türkiye, en çok madalyayı halter ve güreş branşlarında kazandı
İspanya'da düzenlenen 18. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye, en fazla madalyayı halter ve güreş branşlarında elde etti.
Tarragona kentinde dün tamamlanan oyunlarda Türkiye, 31 altın, 25 gümüş ve 39 bronz olmak üzere toplam 95 madalyayla üçüncü sırada yer aldı.
Milli sporcular, en çok halter ve güreş branşlarında madalya kazandı. Toplam 95 madalyanın 15'i halter, 13'ünü de güreş branşında geldi.
En fazla altın madalya güreşçilerden
Altın madalya sıralamasında ise zirveyi güreş aldı. Güreş, 8 altın madalyayla milli sporcuların en fazla birincilik kürsüsüne çıktığı branş oldu.
Güreş'i 6 altın madalyayla halter takip ederken, Türkiye, atletizmde 3, cimnastik, karate, tenis ve tekvando da 2'şer altın madalyaya ulaştı.
Türkiye'nin Akdeniz Oyunları'nda kazandığı madalyaların branşlara göre dağılımı şöyle:
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|Güreş
|8
|2
|3
|13
|Halter
|6
|4
|5
|15
|Atletizm
|3
|4
|1
|8
|Cimnastik
|2
|5
|2
|9
|Karate
|2
|2
|3
|7
|Tekvando
|2
|-
|4
|6
|Tenis
|2
|-
|1
|3
|Boks
|1
|2
|3
|6
|Badminton
|1
|2
|1
|4
|Judo
|1
|1
|4
|6
|Bocce
|1
|1
|-
|2
|Okçuluk
|1
|-
|2
|3
|Plaj voleybolu
|1
|-
|1
|2
|Yüzme
|-
|1
|7
|8
|Masa tenisi
|-
|1
|1
|2
|Voleybol
|-
|-
|1
|1
Dört branşta zirve Türkiye'nin
Türkiye, 18. Akdeniz Oyunları'nda 4 branşta madalya sıralamasında birinciliği elde etti. Milliler, güreş, karate, tenis ve plaj voleybolunda zirvede yer aldı.
Tarragona'daki oyunlara 345 sporcuyla katılan Türkiye, halter, tekvando, okçuluk ve badminton branşlarında ise ikinci oldu.
Türk sporcular, 2013'te Mersin'in ev sahipliği yaptığı Akdeniz Oyunları'nda 47 altın, 43 gümüş ve 36 bronz olmak üzere toplam 126 madalya kazanmıştı.
- 2.7.2018 12:32
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-
Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
necdet aydogdu bide kaç avro ya anlaştığını delikanlı gibi söylesen
-
Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
Ahmet can Forvet oynatıldığında 1 gol attıydın
-
Trezeguet bilmecesi!
Toplam 2
Yorum
austin nasıl istikrar olacak hep kiralık alacaksın 1-2 yılada gs 33-35 yaş ortalaması hop boz tkmı yeniden bir yığın adam al.bu mu plan.
Akdeniz Oyunları'nda en çok madalya halter ve güreşten haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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