Begüm durmuyor – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Begüm durmuyor

    Begüm durmuyor
    Genç jimnastikçi bir madalya daha kazandı. Portekiz'deki Dünya Şampiyonası'nda yarışan 16 yaşındaki sporcu, 15-17 yaş grubu tek kızlar kategorisinde bronz madalya sevinci yaşadı.
    1. 29.5.2018
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