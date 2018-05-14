Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: "Kültürümüz yaşıyor"
Yenikapı’da 5 gündür süren Etnospor Kültür Festivali’nin son gününde Bilal Erdoğan önemli konulara değindi. Bilal Erdoğan, "Bu organizasyonlarla kültürümüz yaşıyor. Tüm dünyanın geleneksel sporlarıyla tanışıyoruz" dedi.
'İNSANLAR ÇOK MUTLU'
Erdoğan şöyle konuştu: Bizler sonuçta bin yılı aşkın bir süreçte Orta Asya'dan Anadolu'ya gelmiş, burayı kendimize vatan yapmışız. Türkiye'nin kültürel zenginliğine değil dünyanın kültürel zenginliğine dikkat çekmek istiyoruz ve diyoruz ki; 'Bütün kültürler saygınlığı hak eder' Bugün aynı zamanda anneler günü. Annelerimiz olmasaydı üzerimizden geçen batı özentilikleri, batı kültürel emperyalizm girişimleri bizi kimliksiz bir millet haline getirebilirdi. Ama annelerimizin ninnilerinde bizim kültürümüz yaşadı.
YEMEK STANDLARINI GEZDİ
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) evrensel tatlar standını ziyaret etti. Bilal Erdoğan, TİKA'nın organizasyonuyla 5 kıtadan 30 ülke yemeklerinin yer aldığı stantlarda görevlilerden bilgi aldı.
ANNELER GÜNÜ KUTLANDI
Etnospor Kültür Festivali'nin son günü Anneler Günü'ne denk geldi. Etkinlik alanına gelen çocuklar annelerine çiçek vererek kutlamalar yaptı. Festival alanındaki minikler bu özel günde annelerini verdikleri çiçeklerle mutlu ettiler.
OYUNLARA YOĞUN KATILIM
Vatandaşlar, Etnospor Kültür Festivali'nin son gününde Yenikapı'daki yerlerini aldılar. Atlı cirit, atlı okçuluk, kökbörü, yağlı güreşler, şalvar, aşırtmalı aba, kapışmalı aba, kuşak ve mas güreşi müsabakaları yoğun ilgi topladı. Okçuluk talimi de ziyaretçilerin boş bırakmadığı bir diğer alan oldu.
'TÜRK OLİMPİYATÇILAR BURALARDAN ÇIKACAK'
Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Etnospor'un unutulmaya yüz tutmuş kadim kültürümüzü canlandırdığını söyledi. Göktaş "Sadece yetişkinleri değil, çocuklarımızı da kucaklayan bir festival. Belki de geleceğin Türk olimpiyatçılar buralardan çıkacak. Çocuklarımızın ABD'nin beyzbolunu bilip bizim ciriti bilmemesini önemli bir sorun olarak görüyorum. Bu sporları tanıtmalıyız" ifadesini kullandı.
YENİKAPI DOLDU TAŞTI
ETnospor Kültür Festivali, nefes kesen anları, birbirinden heyecanlı mücadeleleri, geçmişi geleceğe bağlayan kareleriyle bir kez daha hafızalara kazındı. Yenikapı'daki etkinlik alanında Türk'ün şanlı tarihi anıldı. Vatandaşlar da ilk günden beri sahip çıktıkları Etnospor Kültür Festivali'nde alanları doldurdu. Büyük keyif veren Etnospor Kültür Festivali'nin dün son günüyde. 9 Mayıs'ta başlayan görkemli organizasyon dün sona erdi. Havanın da güneşli olmasını bilen onbinlerce vatandaşımız Yenikapı'ya koştu. Aileler, özellikle çocuklarını Yenikapı'ya getirerek geçmişleriyle tanışmalarını izledi.
Kültürüyle yoğrulan genç nesil de Etnospor Festivali'nden memnun ayrıldı.
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI
Hain terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kalkışması Etnospor Kültür Festivali'nde unutulmadı. O gün destan yazan şehitlerimiz Etnospor'da da özel olarak anıldı. Yenikapı'daki etkinlik alanında 7D simülasyonla 15 Temmuz'u anlatan gösteriler sunuldu. Vatandaşlar, bu bölüme büyük ilgi gösterdi, şehitlerimiz için dua ettiler.
SERGİLERE YOĞUN İLGİ
Üçüncü Etnospor Kütür Festivali'nde yer alan Anadolu'nun Gelinleri Sergisi'ne büyük ilgi vardı. Bu alan vatandaşların en çok ziyaret ettiği bölümlerden biri oldu. Sergide İzmir, Balıkesir, Bolu, Kastamonu, Edirne, Çorum, Zonguldak, Manisa, Kütahya, Tekirdağ, Çanakkale, Denizli, Bursa, Muğla ve Antalya yörelerinden gelin ve damat kıyafetleri yer aldı.
- 14.5.2018
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Şampiyonluk maçına 284 taraftar
Toplam 20
Yorum
öğretici göztepe bu maçı atatürk stadına alırsa bilet satışından en az 5 milyon kazanır ! ayrıca son hafta 9 ihtimalin 7 belki de 8 inde GS şampiyon
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Taraftarın istediği oluyor
Toplam 17
Yorum
Vagif Ya Allah askina bu aykutun bileceyi bi sey yok sona 2 hafta kala kime kime karabuke karsi oynatacag yenilmese iyidir
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Başkan Ahmet Ağaoğlu: "Yeniden öze döneceğiz"
Toplam 8
Yorum
ersoy ergül sayın başkan öze döneceğiz derken herkesi a takıma almamalı iş yapacaklar alınmalı sahada kaliteli yerli ve yabancılarla harmanlanmalı
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: "Kültürümüz yaşıyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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