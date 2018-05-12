İki gümüş daha – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    İki gümüş daha

    İki gümüş daha

    ’nda erkekler 63 kiloda ile kadınlar 57 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu

    'daki 'nın ikinci gününde , iki daha kazandı. 22 sporcunun ülkemizi temsil ettiği şampiyonanın ikinci gününde , finalde Hırvat Deni Andrun'a 19-18 yenilerek Avrupa ikincisi oldu. İngiliz Jade Jones ile karşılaşan ise normal süresi berabere biten müsabakayı vuruş sayısıyla kaybederek gümüş madalyada kaldı. Dün de 1 altın ve bronz olmak üzere iki madalya elde eden Türkiye, şampiyonadaki toplam madalya sayısını 4'e çıkardı
    1. 12.5.2018
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