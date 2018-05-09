3. Etnospor Kültür Festivali'nin ilk günü tamamlandı – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    3. 'nin ilk günü tamamlandı

    3. Etnospor Kültür Festivali'nin ilk günü tamamlandı

    3. 'nin ilk günü tamamlandı.

    Yenikapı Meydanı'nda gerçekleştirilen 'nin yanı sıra Moğolistan, Yakutistan, , , , ve 'dan sporcuların katıldığı festivalin ilk gününde atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk müsabakaları yapıldı. İlk günde ayrıca fetih yağlı, şalvar, aşırtmalı aba, kuşat, kapışmalı aba ve mas güreşlerinde sporcular mücadele etti.

    Festival kapsamında ayrıca atlı akrobasi, Ürdün Kraliyet Çerkez Muhafızları, Iaido Kılıç Ustaları, Sovgat Atlı Ekibi ile Katar'dan getirilen şahinlerin gösterileri gerçekleştirildi.

    Festivalde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler de düzenlendi.

    3. , yarın yapılacak müsabakalar ve gösterilerle devam edecek.


    1. 9.5.2018 23:20
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