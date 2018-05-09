3. Etnospor Kültür Festivali'nin ilk günü tamamlandı
3. Etnospor Kültür Festivali'nin ilk günü tamamlandı.
Yenikapı Meydanı'nda gerçekleştirilen Türkiye'nin yanı sıra Moğolistan, Yakutistan, Kırgızistan, Rusya, Katar, Japonya ve Kazakistan'dan sporcuların katıldığı festivalin ilk gününde atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk müsabakaları yapıldı. İlk günde ayrıca fetih yağlı, şalvar, aşırtmalı aba, kuşat, kapışmalı aba ve mas güreşlerinde sporcular mücadele etti.
Festival kapsamında ayrıca atlı akrobasi, Ürdün Kraliyet Çerkez Muhafızları, Iaido Kılıç Ustaları, Sovgat Atlı Ekibi ile Katar'dan getirilen şahinlerin gösterileri gerçekleştirildi.
Festivalde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler de düzenlendi.
3. Etnospor Kültür Festivali, yarın yapılacak müsabakalar ve gösterilerle devam edecek.
- 9.5.2018 23:20
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Rodrigues'e son talip Lazio!
Toplam 6
Yorum
GS LI ŞAKAMI BU YA NE 15 RODRİGES AYARINDAKİ OYUNCULAR EN AZ 30 MLYN EURODUR
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Sofiane Feghouli'nin yerine Yasin Öztekin
Toplam 1
Yorum
nevzat mariano oynayacaksa lines arkada mariano onde süper olur bence
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Avrupa'ya damga vurdular
Toplam 1
Yorum
hakan fatih tekke nerde? süper kupa finalinde maçın adamı seçildi. Adam gol kralı oldu
3. Etnospor Kültür Festivali'nin ilk günü tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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