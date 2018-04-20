Hakan Reçber ve Rukiye Yıldırım olimpiyat yolunda
Dünya Tekvando Federasyonu Grand Slam Şampiyonlar Serisi 1. eleme müsabakalarının ilk gününde Türk sporculardan Hakan Reçber ve Rukiye Yıldırım, yıl sonunda yapılacak finallere katılma hakkını elde etti.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Wuxi kentinde 3 gün sürecek eleme müsabakaların ilk gününde 5 Türk sporcu tatamiye çıktı.
Müsabakalarda erkekler 68 kiloda Hakan Reçber altın, kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım da bronz madalya kazanarak, grand slam final müsabakalarına kota aldı. Hakan ve Rukiye aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılım yolunda olimpik puanları da hanelerine yazdırdı.
İlk gün mücadele eden Türk sporculardan erkekler 68 kiloda Berkay Akyol dördüncü olurken, kadınlar 49 kiloda Zeliha Ağrıs ile erkekler +80 kiloda Ensar Uğuz çeyrek finalde organizasyona veda etti.
Organizasyonda yarın kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ve +67 kiloda Nafia Kuş ile erkekler 58 kiloda Emircan Turan mücadele edecek.
- 20.4.2018 15:07
- Güncelleme: 20.4.2018 15:43
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PFDK, Fatih Terim'in cezasını açıkladı
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terime ceza verenler Fenerbahce trübünlerine saldiran BJKli futbolculara ve Kafasi kanamadan 5 dikis attiran bay Senola ceza yokmu?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 2
Yorum
BekoBJK Asıl tehlike bu maçın altında başka bişeyler çıkmazsa. Kral çıplak dicek birileri. Oda ne derseniz bizler taraftar değiliz, sporu bilmiyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 2
Yorum
cem bu olaylar hep oluyor yeni fark edilmesi ne acı dır aziz bey proveke demiş playoff da gs maçında benzin istasyonu yakanlar fenerli değilmiii
Hakan Reçber ve Rukiye Yıldırım olimpiyat yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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