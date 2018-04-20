Hakan Reçber ve Rukiye Yıldırım olimpiyat yolunda

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Wuxi kentinde 3 gün sürecek eleme müsabakaların ilk gününde 5 Türk sporcu tatamiye çıktı.

Müsabakalarda erkekler 68 kiloda Hakan Reçber altın, kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım da bronz madalya kazanarak, grand slam final müsabakalarına kota aldı. Hakan ve Rukiye aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılım yolunda olimpik puanları da hanelerine yazdırdı.

İlk gün mücadele eden Türk sporculardan erkekler 68 kiloda Berkay Akyol dördüncü olurken, kadınlar 49 kiloda Zeliha Ağrıs ile erkekler +80 kiloda Ensar Uğuz çeyrek finalde organizasyona veda etti.

Organizasyonda yarın kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ve +67 kiloda Nafia Kuş ile erkekler 58 kiloda Emircan Turan mücadele edecek.