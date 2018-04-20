Hakan Reçber ve Rukiye Yıldırım olimpiyat yolunda – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ve olimpiyat yolunda

    Hakan Reçber ve Rukiye Yıldırım olimpiyat yolunda

    Dünya Tekvando Federasyonu Grand Slam Şampiyonlar Serisi 1. eleme müsabakalarının ilk gününde Türk sporculardan ve , yıl sonunda yapılacak finallere katılma hakkını elde etti.

    Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'in Wuxi kentinde 3 gün sürecek eleme müsabakaların ilk gününde 5 Türk sporcu tatamiye çıktı.

    Müsabakalarda erkekler 68 kiloda altın, kadınlar 49 kiloda da bronz madalya kazanarak, grand slam final müsabakalarına kota aldı. Hakan ve Rukiye aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılım yolunda olimpik puanları da hanelerine yazdırdı.

    İlk gün mücadele eden Türk sporculardan erkekler 68 kiloda Berkay Akyol dördüncü olurken, kadınlar 49 kiloda Zeliha Ağrıs ile erkekler +80 kiloda Ensar Uğuz çeyrek finalde organizasyona veda etti.

    Organizasyonda yarın kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ve +67 kiloda Nafia Kuş ile erkekler 58 kiloda Emircan Turan mücadele edecek.

    1. 20.4.2018 15:07
    2. Güncelleme: 20.4.2018 15:43
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