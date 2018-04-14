Bakan Osman Aşkın Bak Emre Kutalmış Ateşli’yi kutladı – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    Bakan Emre Kutalmış Ateşli’yi kutladı

    Bakan Osman Aşkın Bak Emre Kutalmış Ateşli’yi kutladı

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , Tunus’ta düzenlenen 'nda kazanan milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli için tebrik mesajı yayımladı.

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , Tunus'ta düzenlenen 'nda kazanan milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli için tebrik mesajı yayımladı.

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Tunus'ta yapılan Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda erkekler artı 78 kiloda altın madalya kazanan Emre Kutalmış Ateşli'yi yayımladığı mesajla tebrik etti.

    Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
    "Tunus'un Hammamet kentinde gerçekleştirilen Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak erkekler artı 78 kiloda dünya şampiyonu olan Emre Kutalmış Ateşli kardeşimi yürekten kutluyorum. Sporcumuzun karşılaşmanın ardından asker selamı vererek madalyasını Mehmetçik'e adaması bizleri ayrıca duygulandırmıştır. Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirerek İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleten Emre Kutalmış Ateşli'nin başarılarının devamını diliyorum. Uluslar arası arenada elde edilen başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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