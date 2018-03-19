Avrupa Şampiyonları ödüllendirildi – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Avrupa Şampiyonları ödüllendirildi

    Avrupa Şampiyonları ödüllendirildi

    Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası Challenge 1'de şampiyon olan fakat ülke olarak alınan ceza nedeniyle bir üst lige çıkamayan Bolu Belediyespor Hokey Kulübü oyuncuları ödüllendirildi.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:15
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