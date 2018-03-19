Avrupa Şampiyonları ödüllendirildi
Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası Challenge 1'de şampiyon olan fakat ülke olarak alınan ceza nedeniyle bir üst lige çıkamayan Bolu Belediyespor Hokey Kulübü oyuncuları ödüllendirildi.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 18:15
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Şaş’tan Kocaman’a taş
Toplam 20
Yorum
N0_Name Fb'nin yaptığı sert faullerin yarısı kadar Gs faul yapmadı. Hakemden şikayetçi olan da Fb ilginç.
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Volkan imzayı atıyor
Toplam 5
Yorum
fırat volkan demirel saygı duyuyorum bu kulübte birçok başarıda ismi vardır performansıda iyi ama burası huzur evi degıl yeter artık
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Şaş’tan Kocaman’a taş
Toplam 20
Yorum
Kontra Neticede fb de gs de bugünlere hakemlerle geldi. Ama gs en azından güçlü kadrolar da kurarken fb tamamen hakemlerle geldi...
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