Her şey vatan için – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Her şey vatan için

    Her şey vatan için

    anlamlı bir organizasyona imza attı. İstanbul’da yapılacak olan Uluslararası Boğaziçi Turnuvası’nın kayıt gelirlerinin Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacağı açıklandı

    İSTANBUL Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde bugün başlayıp 3 gün sürecek olan 31. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası öncesi anlamlı bir hareket geldi. Türkiye Karate Federasyonu, 24 ülkeden bin 418 sporcunun madalya mücadelesi vereceği organizasyonda elde edilecek kayıt gelirlerinin Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağını açıkladı. Federasyondan yapılan yazılı duyuruda, "Boğaziçi Karate Turnuvası'nın 31.'si anlamlı bir tema ile düzenlenecek. Kayıt gelirleri, Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak" ifadeleri kullanıldı.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:43
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