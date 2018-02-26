Tekvandoda 4 altın 1 bronz kazandık!
Uluslararası Mısır Açık Tekvando Turnuvası'nda milli sporculardan Rukiye Yıldırım altın, Zeliha Ağrıs bronz madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen turnuvada kadınlar 46 kiloda Rukiye Yıldırım altın, 53 kiloda Zeliha Ağrıs bronz madalyanın sahibi oldu. Türk Milli Takımı, 5 kadın sporcuyla katıldığı turnuvayı 4 altın ve 1 bronz madalyayla tamamladı.
Turnuvada milli sporculardan Hatice Kübra İlgün 57, İrem Yaman 62, Nafia Kuş da 73 kiloda birincilik kürsüsüne çıkmıştı.
KADINLARDA BİRİNCİLİK KUPASI TÜRKİYE'NİN
Türkiye, kadınlarda birincilik kupasını kazanırken, Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin ise turnuvanın en iyi teknik direktörü ödülüne layık görüldü.
Milli takım kafilesi, madalyaları Afrin'de görev yapan Mehmetçik'e ve 2014 yılında Mısır'da müsabaka sırasında hayatını kaybeden tekvandocu Seyithan Akbalık'a adadı.
2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda 20 puan veren turnuvaya, 30'a yakın ülkeden 300 civarında sporcu katıldı.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:25
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Güneş'ten Kocaman'a gönderme
Toplam 12
Yorum
kg Cüneyt ve Fırat Aydınus Çok İyi İki Hakem İstedikjlerini İnce İnce Doğrarlar Kimse anlamaz
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Aykut Kocaman itiraf etti: Attığımız gol...
Toplam 20
Yorum
sinir küpü Aykut hoca sen kendine söz geçiremiyon böyle kadromu olur taraftar maç başlamadan sonucu tahmin etti sen kendini temize çıkarmaya çalışıyon
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Aykut Kocaman itiraf etti: Attığımız gol...
Toplam 20
Yorum
taryan SENİN FITRATINDA VAR KORKAKLIK TAKIM DA AYNI SENİ YANSITIYOR NE OLDU GOL YEMEYEYİM DİYE ÇIKTIN DA REZİL OLUYORUZ VE ZEVK ALMIYORUZ ARTIK
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