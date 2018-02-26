Tekvandoda 4 altın 1 bronz kazandık! – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Tekvandoda 4 altın 1 bronz kazandık!

    Tekvandoda 4 altın 1 bronz kazandık!

    Uluslararası Mısır Açık Tekvando Turnuvası'nda milli sporculardan altın, bronz madalya kazandı.

    Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen turnuvada kadınlar 46 kiloda altın, 53 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Türk Milli Takımı, 5 kadın sporcuyla katıldığı turnuvayı 4 altın ve 1 bronz madalyayla tamamladı.

    Turnuvada milli sporculardan Hatice Kübra İlgün 57, İrem Yaman 62, Nafia Kuş da 73 kiloda birincilik kürsüsüne çıkmıştı.

    KADINLARDA BİRİNCİLİK KUPASI TÜRKİYE'NİN
    Türkiye, kadınlarda birincilik kupasını kazanırken, Tekvando Milli Takımlar Ali Şahin ise turnuvanın en iyi teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

    Milli takım kafilesi, madalyaları Afrin'de görev yapan Mehmetçik'e ve 2014 yılında Mısır'da müsabaka sırasında hayatını kaybeden tekvandocu 'a adadı.

    2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda 20 puan veren turnuvaya, 30'a yakın ülkeden 300 civarında sporcu katıldı.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:25
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