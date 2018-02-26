G.Kore’de perde kapandı – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    G.Kore’de perde kapandı

    G.Kore’de perde kapandı
    2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları, kapanış töreniyle sona erdi. 35 bin sporseverin izlediği törende milli takım kafilesi adına bayrağını, kayaklı koşu branşında mücadele eden Hamza Dursun taşıdı. Norveç 39 madalya ile zirvede tamamlarken; 2., ise 3. sırada yer aldı.
    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:37
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