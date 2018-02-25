Satrançta altın madalya

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Batuhan, dünyaca ünlü büyükustaların mücadele ettiği turnuvada, 9 turda 7,5 puan toplayarak altın madalyaya uzandı.

Bir diğer genç satrançcı Tuna Onat Nalbant ise turnuvayı 5,5 puanla tamamlayarak, ilk uluslararası usta normunu almayı başardı.

Federasyon Başkanı Gülkız Tulay, büyük zaferlerin, ciddi sabır ve azim gerektirdiğini belirterek, "Artık dünyaca ünlü turnuvalardan Türk sporcularımız zaferle dönüyor. Madalya sayımız her geçen yıl büyük artış gösteriyor. Bu yolda inançla çalışan büyükustamız Batuhan Daştan'ı yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türk sporcuların satrançta çıtayı yükselttiğine dikkati çeken Tulay, "Genç büyükustalarımızdan Batuhan Daştan'ın Graz'da elde ettiği altın madalya, göğsümüzü kabarttı. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Biz, canla başla, emek vererek, çaba göstererek, yılmadan, hep birlikte çalışıyoruz. Birbirimize ve Türkiye'ye inanıyoruz. Millilerimiz, büyükustalarımız, güçlü sporcularımız muazzam bir performans gösteriyor. Onların sayesinde gelecek çok daha aydınlık olacak. Büyükustamız Batuhan Daştan'a teşekkür ediyor, başarılarının devamını yürekten diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.