Nuis altın madalya kazandı
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda erkekler sürat pateni 1000 metrede altın madalyayı, Hollandalı Kjeld Nuis kazandı.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 14. gününde, sürat pateni branşında erkekler 1000 metre finali yapıldı.
Hollandalı Nuis, 1.07.95'lik derecesiyle finalde rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya ulaştı. 1.07.99'luk süresiyle müsabakada ikinci sırayı alan Norveçli Havard Lorentzen gümüş, 1.08.22 ile üçüncülük elde eden Güney Koreli Kim Tae-Yun ise bronz madalya elde etti.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:31
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Güneş'ten bombardıman
Toplam 30
Yorum
UZMAN ANALİST BU FEDORASYON ZAMANINDA GS 3, BJK 2 FENER 1 KEZ ŞAMPİYON OLDU SİZ DAHA NEDEN BAHSEDİYORSUNUZ. HAKEMLER HALA FENERİ DOĞRUYOR ŞUNA BAK YA HALA
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Rekabette Kocaman önde
Toplam 1
Yorum
Whisperer Güneş, Kocaman'ın yarısı kadar bile hoca değil..
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Yılmaz Vural'dan 3 maç sonra flaş karar
Toplam 4
Yorum
sami daha zaman sezon sonuna kadar 3/4 takim daha calistirir, eskiden sezonluk hocaydi simdi haftalik oldu
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