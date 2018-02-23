Nuis altın madalya kazandı

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 14. gününde, sürat pateni branşında erkekler 1000 metre finali yapıldı.

Hollandalı Nuis, 1.07.95'lik derecesiyle finalde rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya ulaştı. 1.07.99'luk süresiyle müsabakada ikinci sırayı alan Norveçli Havard Lorentzen gümüş, 1.08.22 ile üçüncülük elde eden Güney Koreli Kim Tae-Yun ise bronz madalya elde etti.