Hansdotter altın madalya kazandı
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda Alp disiplini kadınlar slalom yarışında İsveçli Frida Hansdotter altın madalya kazandı.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların yedinci gününde, kadınlar slalomda 32 yaşındaki İsveçli sporcu Hansdotter, 1.38.63'lük zamanlamasıyla kariyerinin ilk olimpiyat altınına uzandı.
Hansdotter, Alp disiplininde Anja Parson ve Pernilla Wiberg'den sonra altın madalya kazanan üçüncü İsveçli kadın sporcu unvanını elde etti.
Milli sporcu Özlem Çarıkçıoğlu'nun tamamlayamadığı yarışta, İsviçreli Wendy Holdener 1.38.68 ile gümüş, Avusturyalı Katharina Gallhuber de 1.38.95 ile bronz madalyanın sahibi oldu.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:44
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İflah olmaz bir arzu
Toplam 3
Yorum
umut bu nasıl bir arzuymuş, Türkiyenin en çok şampiyon olan klübünü 20 yılda nerdeyse 3. sıraya gerilettin. kasası boşaldı. tribünler boşaldı.
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İflah olmaz bir arzu
Toplam 3
Yorum
SAKA AZİZ KAZANIRSA G.S....BJK GÖBEK ATAR AZİZLE ŞAMPİYONLUK HAYAL
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Teşekkür borçlular
Toplam 3
Yorum
borego Sayın Başkan hizmetleriniz için teşekkür ederiz. Ama artık değişim vakti geldi ve geçiyor. Yolun ve bahtın açık olsun Ali KOÇ. Seninleyizzz.
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