Svindal en yaşlı sporcu oldu
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda Alp disiplini erkekler iniş kategorisinde Norveçli Aksel Lund Svindal altın madalya elde etti.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 6. gününde, 35 yaşındaki Svindal, 1.40.25'lik zamanlamasıyla altın madalya kazanarak, Alp disiplininde şampiyonluk yaşayan en yaşlı sporcu oldu.
Bir diğer Norveçli sporcu Kjetil Jansrud 1.40.37 ile gümüş, İsviçreli Beat Feuz ise 1.40.43 ile bronz madalya aldı.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:32
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Toplam 15
Yorum
kartal Bu Volkan Demirel yan hakeme küfür ediyor ekranda alenen görünüyor neden ceza verilmiyor. Bjk. li Caner Erkine neden ceza verdiniz.
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Karalama kampanyası var
Toplam 3
Yorum
gsssssssss hem adamı hem parasını yalan ettıler
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Rakibimiz Galatasaray
Toplam 26
Yorum
fb bu sene 2011 bunu herkes göruyor ama ne azız ne de sen şampıyon olamayacaksınız taraftar göruyor o yuzden boş tribunlere oynuyorsunuz
Svindal en yaşlı sporcu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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