Svindal en yaşlı sporcu oldu

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda Alp disiplini erkekler iniş kategorisinde Norveçli Aksel Lund Svindal altın madalya elde etti.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 6. gününde, 35 yaşındaki Svindal, 1.40.25'lik zamanlamasıyla altın madalya kazanarak, Alp disiplininde şampiyonluk yaşayan en yaşlı sporcu oldu.

Bir diğer Norveçli sporcu Kjetil Jansrud 1.40.37 ile gümüş, İsviçreli Beat Feuz ise 1.40.43 ile bronz madalya aldı.