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    13 Şubat 2018, Salı
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    kampında skandal olay! Çatalla saldırdı!

    Milli Takım kampında skandal olay! Çatalla saldırdı!

    Olimpiyat ikincisi devşirme sporcu , 'nde sporcusu olan 'e çatalla saldırarak yaraladı.

    20 gündür 'nde kamp yapan Halter Milli Takımı sporcularından ile 3 aydır kampta bulunan olimpik sporcu 'in yemekte başlayan söz dalaşı, İsmayilov'un Ekinek'e çatal ile saldırmasıyla bitti.

    KAVGA 'ÇATAL' YÜZÜNDEN BAŞLADI
    merkezinde yemek sırasında masada oturan Daniyar İsmayilov, Murat Ekinek'ten çatal istedi. Ekinek, İsmayilov'a 'Kalk kendin al' yanıtını verince Daniyar İsmayilov, Ekinek'e küfrederek çatalı koltuk altına sapladı. Olayı araya giren sporcuların yatıştırdığı belirtildi. Bu gelişme üzerine Türkiye Halter Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Atak devreye girdi. Atak, her iki sporcu hakkında rapor tutulduğunu ve sporcuların kamptan gönderildiğini belirtti. Hiç kimsenin milli formanın üzerinde olamayacağını ifade eden Atak, "Gereken ceza ne ise verilecek. Biz 'da problemli sporcu istemiyoruz. Burası Milli Takım kampı. TOHM sporcusu ile tartışmak neyin nesi anlamadım. Murat kardeşimizin de hatası olabilir. Ama çatal saplamak ve yaralamak asla kabul edilemez. Hocalarımız raporları tuttu. Federasyonumuza ulaştığında gereken ceza verilecek. Bu konu ile ilgili raporlar elimize ulaştığında federasyon başkanımız açıklama yapacaktır" dedi.

    İLK KAMPTA OLAY ÇIKARTTI
    Daniyar İsmayilov, Rio Olimpiyatları'ndan sonra disiplinsiz davranışlarından dolayı bir süre Milli Takım kamplarına alınmamıştı. Olimpiyat öncesi ve sonrasındaki disiplinsiz davranışları ile birçok kez gündeme gelen sporcunun özel hayatındaki skandallar örtbas edilmişti. Gaziantep'te yaşanan bu olayla birlikte İsmayilov katıldığı ilk kampta olay çıkartmış oldu.



    Kaynak: DHA
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:36
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