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    13 Şubat 2018, Salı
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    Bakan Bak: Dünya sporu için çalışıyoruz

    Bakan Bak: Dünya sporu için çalışıyoruz
    KIŞ Olimpiyatları için 'de bulunan Gençlik ve Spor Bakanı , 'Toplumda Spor Değerinin Gelişimi' konulu toplantıya katıldı. Tüm ülke spor bakanlarının yer aldığı toplantın ardından konuşan Bakan Bak, şöyle konuştu: Bu organizasonlar, ülkemin doping, şike, ayrımcılık, ırkçılık ve şiddete karşı nasıl başarılı hamleler yaptığını paylaşabilmek için bir fırsat. Türkiye, dünyanın daha güzel bir yer, dünyada sporun da daha sağlıklı ve güvenli olması için canla başla çalışmaktadır.
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:41
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