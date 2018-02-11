Aktüel...kısa... kısa...

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    11 Şubat 2018, Pazar
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    2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda ilk altın madalyayı kadınlar kayaklı koşu skiatlon dalında İsveçli Charlotte Kalla kazanırken, ikinci olan Norveçli Marit Bjoergen ise organizasyon tarihinde en çok madalya kazanan kadın sporcu oldu.

    EFELER Ligi'nde , İnegöl Belediye'yi 22-25, 29-27, 25-21, 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup etmeyi başardı. Diğer sonuçlar: Maliye-: 3-0, Arkas-Halbank: 2-3, Torul-Jeopark: 1-3, Ziraat-Afyon: 1-3, G.Saray-İstanbul BBSK: 3-2.

    SULTANLAR Ligi'nde , Halbank'ı 25- 18, 25-17 ve 25-12'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Günün programı: 14.00: Çanakkale-Vakıfbank, 15.30: İlbank- Seramiksan, 17.00: Eczacıbaşı-Fenerbahçe, 17.30: Beşiktaş-Beylikdüzü, 17.30: Nilüfer-Bursa BŞB.

    TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş saat 13.00'te başlayacak mücadelede Tofaş'ı konuk edecek. Günün diğer maçları şöyle: 15.15: Gaziantep-F.Bahçe Doğuş, 17.00: BŞBYeşilgiresun, 19.30: Anadolu Efes-Eskişehir.

    MURATBEY Uşak'ı konuk eden , 89- 76'lık skorla ligdeki 11. galibiyetine imza attı. Devreyi 41-37 geride kapatan yeşil-beyazlılar, ikinci yarıda fırtına gibi bir performans sergiledi ve 13 sayı farkla kazanmasını bildi. Wilbekin 25 sayı ve 9 asistle büyük katkı sağladı.

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:33
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