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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    23. Kış Olimpiyatları PyeongChang’da başladı

    23. Kış Olimpiyatları PyeongChang’da başladı

    Güney ve Kuzey Koreli sporcuların Birleşik Kore bayrağı altında katıldığı açılış töreni büyük alkış aldı. Başkanı Bach “Bizi bölmek isteyenlerden daha güçlüyüz” dedi. Törene bakan ile IOC Asbaşkanı de katıldı

    23. PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları, görkemli açılış töreniyle başladı. PyeongChang Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen açılış törenini, 35 bin sporsever izledi. Gençlik ve Spor Bakanı ile Asbaşkanı ve TMOK Başkanı de açılış törenini izleyenler arasında yer aldı. Bakan Bak,"Milli sporcularımıza destek olmak için burdayım" dedi. Devlet Başkanı Moon Jae-in, lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong ile IOC Başkanı Thomas Bach töreni izledi.

    8 SPORCU İLE YARIŞACAĞIZ
    Geçiş töreninde Türk bayrağını milli sporcumuz Fatih Arda İpçioğlu taşıdı. 4 branşta sekiz sporcumuzun mücadele edeceği Türk Milli Takımı'nda, alp disiplininde Serdar Deniz ve Özlem Çarıkçıoğlu, kayaklı koşuda Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek ve Ayşenur Duman, artistik buz pateninde Alper Uçar ve Alisa Agafonova, kayakla atlamada Fatih Arda İpçioğlu yer alıyor.

    TÜM GÜÇLERDEN DAHA GÜÇLÜYÜZ
    "Barış" temalı koreografilerle başlayan organizasyonun geçiş törenine, iki yıldır diplomatik ilişkileri olmayan Güney Kore ile Kuzey Kore'den sporcuların "Birleşik Kore" bayrağı altında katılması, tribünlerden büyük alkış aldı. IOC Başkanı Thomas Bach, oyunların barışa önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek, "Bizi bölmek isteyen tüm güçlerden daha güçlü olduğumuzu gösterdik" diye konuştu.

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    Törene ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un gibi giyinerek gelen iki kişi güvenlik tarafından dışarı çıkarıldı. Çıkarılan kişiler, "Sürpriz yapmak istedik ama çıkarıldık" diye sitem ettiler.

    Prens acil geri döndü
    IOC üyesi Danimarka prensi Frederik, hasta olan babası Henrik'in durumunun ağırlaşması üzerine açılış törenini izleyemeden Pyeongchang'tan ayrılmak zorunda kaldı.

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:14
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