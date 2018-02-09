Snowboard yarışları tamamlandı
Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Snowboard Paralel Slalom (PSL) Yarışmaları sona erkerken, dereceye giren sporcular ödüllendirildi.
Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde düzenlenen Snowboard yarışmalarının Sivas için çok değerli olduğunu ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın,"Yarışmaya katılan tüm sporcuları ve antrenörleri tebrik ediyorum. Yarışmanın ardından ilimizde bulunan misafirlerimizi, Sivas'ın tarihi ve doğal güzelliklerini gezmeye davet ediyorum." dedi.
Yarışmaya ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Buruciye A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Altun ise,"Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi her yıl biraz daha üstüne koyarak adından söz ettirmeye devam ediyor. İlk ulusal yarışlarımızı başarıyla geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. İki gün süren yarışlar boyunca hem kayak federasyonundan gelen görevlileri hem de sporcuları Yıldız'da ağırladık. Tesis olarak her türlü imkanı misafirlerimize sunmaya çalıştık. Yarışmalarda dereceye giren tüm sporcuları tebrik ediyorum." diye konuştu.
Ödül töreninin ardından yarışmaya katılan tüm sporcular ve antrenörler, Yıldız Dağı önünde toplu hatıra fotoğrafı çekildi.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:48
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''5 aylık süreçte kendim değildim''
Toplam 1
Yorum
selcuk bak ne demiş selcuk sen 3 yıl 5 aydır kendinde değilsin vücut bitmiş ağır çekim oynuyosun bence kontrant sonu futbolu bırakmalısın
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Kayyum tehlikesi!
Toplam 6
Yorum
Mülayim Yeni yasa ile kulüp zararlarını sebep olan başkanlar tarafından ödenmesi mecburi edilsin. Bak o zaman nasıl düzeliyor herşey.
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'Bu yoldan dönüş yok!'
Toplam 21
Yorum
AKDENİZ BIRAK GİT SEYİRCİ BİLE GELMİYOR KULÜBÜ BİTİRDİNİZ, ALİ KOÇ O STADI DOLDURUR, O ÜNİVERSİTEYİ AÇAR MERAK ETME
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