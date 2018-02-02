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    02 Şubat 2018, Cuma
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    Milliler bu kez Çankaya’da

    Milliler bu kez Çankaya’da
    CUMHURBAŞKANI 'ın önceki gün 'de kabul ettiği olimpik sporcular, bu kez Çankaya Köşkü'ndeydi. 'nin Pyeongchang kentinde düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları'nda 'yi temsil edecek sporcular, Başbakan Binali Yıldırım'ı ziyaret etti. Yıldırım, milli sporcularla tek tek konuşup, başarı dileklerini iletirken, kabulde Spor Bakanı ile Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da yer aldı.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:44
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