TSF'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin 81 ilinden 2 bin 870 sporcunun katılımıyla 21-26 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonalarda, ailelerin de katılımıyla 7 bin kişilik dev bir spor şöleni yaşanacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Gülkız Tulay, şampiyonanın dünyanın en geniş katılımlı satranç şampiyonası olarak tarihe geçeceğini aktararak, yeni bir rekoru daha Türkiye'ye taşıyacaklarını vurguladı.

Altyapıya yapılan doğru hamlelerin satranç sporuna olan ilgiyi ve başarıyı artırdığının altını çizen Tulay, şunları kaydetti:

"Şampiyonaya, 2016 yılında 5 bin, 2017 yılında 6 bin kişi katılmıştı. Bu yıl 7 bin kişiye ulaştık. Her yıl kendi katılım rekorumuzu kırıyoruz. Türkiye buluşmasına sahne olacak şampiyonalarımız, ülkemizde satranç sporuna gösterilen ilginin de göstergesi. Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) ve Avrupa Satranç Birliği (ECU), 800 bini aşan lisanslı sporcu sayımız ile diğer ülkelere örnek oluşturduğumuzu, dünya çapında rekor katılıma imza atan şampiyonalarımızı takdirle izlediklerini ifade ediyorlar. Satrançta dünyanın en güçlü 5 ülkesi arasına girdik. Son 5 yılda dünya listesine adını yazdıran 5 genç büyükustamızla 'Genç Büyükustalar Ülkesi' olarak anılmaya başladık. Satranç sevgisiyle büyüyen ve dünyada hamleleri hayranlıkla izlenen Türk satrancı, önümüzdeki yıllarda tarihi başarılara imza atmayı sürdürecek. Türk satrancı büyüdükçe Türkiye kazanıyor."

- Her yaştan sporcu hamle yapacak

Şampiyona, 21 Ocak Pazar günü Antalya Rixos Sungate Otel'de düzenlenecek törenle başlayacak.

Türkiye Küçükler Şampiyonası'nda 7-12 yaş kategorisinde 2 bin 130, Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nda 13-18 yaş kategorisinde 657 ve Türkiye Emektarlar Şampiyonası'nda 83 sporcu şampiyonluk için yarışacak. 9 turluk çekişmeli mücadelelerin ardından şampiyonalar, 26 Ocak Cuma günü kapanış töreni ile sona erecek.