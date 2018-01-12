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    12 Ocak 2018, Cuma
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    , Türkiye üçüncüsü

    Nisa Özkaya, Türkiye üçüncüsü

    Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonasına tek sporcuyla katılan Altınova Belediyespor kürsü yaptı. Altınova sporcusu , sakatlanmasına rağmen Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.

    Antalya'da düzenlenen Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonasında Altınova sporcusu Türkiye üçüncüsü oldu.

    Türkiye Şampiyonasında Altınova Belediyespor'u en iyi şekilde temsil ettiklerini ifade eden Altınova Belediyespor Tekvando Antrenörü İsa Gündağ, "Sporcumuz Nisa Özkaya, sakatlığı olmasına rağmen elinden geleni yapması ve azmi bizleri mutlu etmiştir. Takım olarak, çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bizim başlıca hedefimiz; gençlerimizi topluma kazandırarak, onları hayata en iyi şekilde hazırlamak. Bunun en iyi yolu da spor. Takım olarak biz de oldukça önemli mesafeler kat ettik. Biz bir aile olduk ve önemli başarılara imza atıyoruz. Bize bu yolda her türlü desteği sağlayan Altınova Belediye Başkanımız Metin Oral'a teşekkür ederiz" dedi.

    Türkiye üçüncüsü olan Altınova Belediyespor Tekvando Takımı sporcusu Nisa Özkaya'yı ilk tebrik eden de Altınova Belediye Başkanı Metin Oral oldu.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:11
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