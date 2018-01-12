Nisa Özkaya, Türkiye üçüncüsü
Türkiye Gençler Tekvando Şampiyonasına tek sporcuyla katılan Altınova Belediyespor kürsü yaptı. Altınova Belediyespor Tekvando Takımı sporcusu Nisa Özkaya, sakatlanmasına rağmen Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.
Türkiye Şampiyonasında Altınova Belediyespor'u en iyi şekilde temsil ettiklerini ifade eden Altınova Belediyespor Tekvando Antrenörü İsa Gündağ, "Sporcumuz Nisa Özkaya, sakatlığı olmasına rağmen elinden geleni yapması ve azmi bizleri mutlu etmiştir. Takım olarak, çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bizim başlıca hedefimiz; gençlerimizi topluma kazandırarak, onları hayata en iyi şekilde hazırlamak. Bunun en iyi yolu da spor. Takım olarak biz de oldukça önemli mesafeler kat ettik. Biz bir aile olduk ve önemli başarılara imza atıyoruz. Bize bu yolda her türlü desteği sağlayan Altınova Belediye Başkanımız Metin Oral'a teşekkür ederiz" dedi.
Türkiye üçüncüsü olan Altınova Belediyespor Tekvando Takımı sporcusu Nisa Özkaya'yı ilk tebrik eden de Altınova Belediye Başkanı Metin Oral oldu.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:11
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Rakamlar ‘Cenk’ diyor!
Toplam 2
Yorum
Kartalpencesi evet evet biz de biliyoruz bu sene gol yollari sikintili hatta cenk in de gitmesiyle daha sikintili ama gelecekleri bir bekleyelim bakalim
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Sürpriz transfer Pato
Toplam 4
Yorum
göz tudora yaptığın kumpasın altında eninde sonunda ezileceksin.tudorun ahı nutlaka tutacaktır.
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10 kulüp peşindeydi
Toplam 1
Yorum
satir bu hafta hettirik bekliyorum senden cenk bunu yapabielcek gücün ve yetenegin var herkes dumur olacak bekleiyn görün
Nisa Özkaya, Türkiye üçüncüsü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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