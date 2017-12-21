En iyisi Fotomaç
Gazetemiz, Aydın Üniversitesi öğrencileri tarafından ‘Yılın En İyi Spor Gazetesi’ ödülüne layık görüldü.
Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Uzundurukan, ödülü 67 kiloda Üniversiteler Avrupa karate şampiyonu Abdulkadir Kara'nın elinden aldı.
Cüneyt Çakır, yılın en iyi hakemi seçildi
- 21 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:50
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Listede 3 Türk... Biri Beşiktaşlı!
Toplam 1
Yorum
vvhş uvşıub
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Tudor'dan şok tavır!
Toplam 15
Yorum
maho eyri oturup dogru konusmak gerek Gs de tek sorun Tudor deildi yenilen gollerde defansin hicmi hatasi yok belhanda feghouili sahada yoklar .
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Müller'den Beşiktaş yorumu
Toplam 1
Yorum
BJK li 1903 Mustafa Beşiktaş ta ciddi bir takım. her iki maçta da goller olacak. dileğim karakartalımızın turu geçmesi...
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