En iyisi Fotomaç

Gazetemiz, Aydın Üniversitesi öğrencileri tarafından ‘Yılın En İyi Spor Gazetesi’ ödülüne layık görüldü.

Aydın Üniversitesi öğrencileri Fotomaç Gazetesi'ni "Yılın En İyi Spor Gazetesi" seçti. N90 Spor ve İstanbul Aydın Üniversitesi 2017 Spor Ödülleri dün sahiplerini buldu. Aydın Üniversitesi'nin Florya Kampüsü'nde yapılan ödül töreninde Fotomaç Gazetesi'nin ödülü Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Uzundurukan'a verildi. A Spor Genel Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz, A Spor adına Yılın En İyi Spor Kanalı ödülünü alırken 'Yılın En İyi Yorumcusu Ödülü' de yazarımız ve A Spor yorumcusu Turgay Demir'e verildi. 'Yılın En İyi Kadın Sunucusu' A Spor'dan Ceyla Büyükuzun oldu. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın "Yılın Başkanı" ödülünü aldığı törende Cüneyt Çakır "Yılın Hakemi", Hikmet Karaman, 'Toplumsal Farkındalık', Sefa Korkmaz, 'Yılın En Duyarlı Futbolcusu', Ampüte Futbol Takımı, 'Yılın Futbol Takımı' ödüllerine layık görüldüler.



Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Uzundurukan, ödülü 67 kiloda Üniversiteler Avrupa karate şampiyonu Abdulkadir Kara'nın elinden aldı.



Cüneyt Çakır, yılın en iyi hakemi seçildi



