IOC'den 6 Rus sporcuya ömür boyu men

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda doping yaptığı tespit edilen 6 Rus sporcuya daha ömür boyu men cezası verdi.

IOC'den yapılan açıklamaya göre kadınlar buz hokeyi kategorisinde yarışan Inna Dyubanok, Ekaterina Lebedeva, Ekaterina Pashkevich, Anna Shibanova, Ekaterina Smolentseva ve Galina Skiba, Soçi'deki olimpiyatlarda doping yaptıkları gerekçesiyle spordan ömür boyu men edildi.

Soçi 2014'te söz konusu sporcular, Rusya Kadın Buz Hokeyi Takımı'nda altıncılık elde etmişti.

IOC, doping numuneleri yeniden incelenen sporcu sayısının 46'ya çıktığını da belirtti. Bu i·ncelemeler sonucunda son dönemde 30'dan fazla Rus sporcuya ömür boyu men cezası verildi.

Soçi'de yaşanan doping olayları nedeniyle Rusya'yı 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'ndan men eden IOC, doping testleri temiz çıkan atletlerin "Rusya'dan katılan olimpik atlet" unvanıyla organizasyona katılabileceğini duyurmuştu.