IOC'den 6 Rus sporcuya ömür boyu men
2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda mücadele eden 6 Rus kadın buz hokeyci, doping yaptıkları gerekçesiyle ömür boyu men cezası aldı
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda doping yaptığı tespit edilen 6 Rus sporcuya daha ömür boyu men cezası verdi.
IOC'den yapılan açıklamaya göre kadınlar buz hokeyi kategorisinde yarışan Inna Dyubanok, Ekaterina Lebedeva, Ekaterina Pashkevich, Anna Shibanova, Ekaterina Smolentseva ve Galina Skiba, Soçi'deki olimpiyatlarda doping yaptıkları gerekçesiyle spordan ömür boyu men edildi.
Soçi 2014'te söz konusu sporcular, Rusya Kadın Buz Hokeyi Takımı'nda altıncılık elde etmişti.
IOC, doping numuneleri yeniden incelenen sporcu sayısının 46'ya çıktığını da belirtti. Bu i·ncelemeler sonucunda son dönemde 30'dan fazla Rus sporcuya ömür boyu men cezası verildi.
Soçi'de yaşanan doping olayları nedeniyle Rusya'yı 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'ndan men eden IOC, doping testleri temiz çıkan atletlerin "Rusya'dan katılan olimpik atlet" unvanıyla organizasyona katılabileceğini duyurmuştu.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 21:02
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Valbuena krizi
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR SENİN ZİHNİDE OYNAYANIN (ALEX VS.)YERİ YOK, OYNAMAYANIN (SELÇUK ŞAHİN, SERVET, BİLİCA RVP) YERİ VAR
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Valbuena krizi
Toplam 19
Yorum
TARAFTAR AYKUT, 3 MAÇ ALDIN DİYE BU OYUNLA LİG ŞAMPİYONU OLACAĞINI SANIYORSUN. SEN BENCİL BİR İNSANSIN, TEKNİK DİREKTÖR DEĞİLSİN, BU ADAMI DA HARCAMA
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Konoplyanka çıkmazı!
Toplam 4
Yorum
yasa kendini begenmis kustah bir topcu oyuna kendini vermiyor candan oynamiyor, pahali vede gereksiz
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