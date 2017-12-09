 VakıfBank, Okan Üni. ile anlaştı – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    VakıfBank, Okan Üni. ile anlaştı

    VakıfBank, Okan Üni. ile anlaştı
    Ulusal ve uluslararası pek çok başarıya imza atan VakıfBank Kulübü, sağlık alanında Okan Üniversitesi Hastanesi ile sponsorluk imzaladı. Kulübün tüm sporcuları artık Okan Üni. Hastanesi'ne emanet.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:24
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