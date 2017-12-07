Milli sporculara plaket

Dünya ve Avrupa şampiyonlarında büyük başarılara imza atan Mersinli Kickboks ve MuayThai sporcuları, başarılarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş ile paylaştı.

Taylant Bankok'ta yapılan MuayThai Dünya Gençler Şampiyonası'nda üçüncü olan Özen Demirpolat, Macaristan'da düzenlenen Kickboks Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan Gülizar Kara ve Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Avrupa MuayThai Şampiyonası'nda ikinci olan Onur Antepli, beraberinde MuayThai yönetim kurulu üyesi Ziya Yıldırım, Milli Takım antrenörleri Yasemin Taşdelen ve Nasır Kandemir ile birlikte Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş'i ziyaret etti.

Güneş, Dünya ve Avrupa şampiyonlarında Türkiye'yi ve Mersin'i başarıyla temsil eden milli sporcuları kutlayarak plaketle ödüllendirdi.