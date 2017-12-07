Milli sporculara plaket
Dünya ve Avrupa şampiyonlarında büyük başarılara imza atan Mersinli Kickboks ve MuayThai sporcuları, başarılarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş ile paylaştı.
Güneş, Dünya ve Avrupa şampiyonlarında Türkiye'yi ve Mersin'i başarıyla temsil eden milli sporcuları kutlayarak plaketle ödüllendirdi.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:04
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Volkan’la 2020’ye!
Toplam 6
Yorum
sdf sdf yerine aldığınız kalecide onun gibi bitik çıkınca yine volkanı bişeymi sandınız yeter aziz yeter
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Tarih böyle yazılır
Toplam 8
Yorum
Kiskanma Ismine yakisir bir yazi olmus..
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Muslera 6 yıl sonra bunu yaptı!
Toplam 2
Yorum
Ali İhsan EROĞLU iyi bir FB taraftarıyım ama Beşiktaş'la gurur duydum. yolun açık olsun kartal
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