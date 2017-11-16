WADA 2031'e kadar Kanada'da

Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) Yürütme Kurulu, genel merkezin 2031 yılına kadar Kanada'nın Montreal kentinde hizmet vermeye devam etmesini kararlaştırdı.

Kanada Federal Ulaştırma Bakanı ve eski astronot Marc Garneau, Güney Kore'nin başkenti Seul'de yapılan toplantının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Seul'de görev tamamlandı. Dünya Anti-Doping Ajansı en az 2031 yılına kadar Montreal'de kalacak." ifadelerini kullandı.

Kanada, WADA'nın mali ihtiyaçları için sağladığı yıllık 1,9 milyon dolarlık (ABD doları) finansal desteği, 2021 yılından itibaren 3 milyon dolara çıkaracak. 10 yıllık dönem için sağlanacak yaklaşık 11 milyon dolarlık mali destek artışına, merkezin bulunduğu Quebec Eyalet Hükümeti de 3'te 1 oranında katkı sağlayacak.

Bakan özel olarak ilgilendi

WADA merkezinin Montreal'de kalması için haftalardır özel bir çalışma sergileyen Garneau, Kanada basınına yaptığı açıklamada, "Bugün sadece Montreal için değil aynı zamanda Quebec eyaleti ve Kanada hükümeti için harika bir gün oldu. Bu karar Kanada'nın temiz sporla ilgili değerlerinin güçlü bir onayını oluşturuyor ve bu, ajansın Montreal'deki ilk gününden beri yapılan iyi çalışmaların güçlü bir yansıması." değerlendirmesinde bulundu.