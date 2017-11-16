WADA 2031'e kadar Kanada'da
Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) Yürütme Kurulundan alınan karara göre, ajansın genel merkezi 2031 yılına kadar Kanada'nın Montreal kentinde hizmet vermeye devam edecek
Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) Yürütme Kurulu, genel merkezin 2031 yılına kadar Kanada'nın Montreal kentinde hizmet vermeye devam etmesini kararlaştırdı.
Kanada Federal Ulaştırma Bakanı ve eski astronot Marc Garneau, Güney Kore'nin başkenti Seul'de yapılan toplantının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Seul'de görev tamamlandı. Dünya Anti-Doping Ajansı en az 2031 yılına kadar Montreal'de kalacak." ifadelerini kullandı.
Kanada, WADA'nın mali ihtiyaçları için sağladığı yıllık 1,9 milyon dolarlık (ABD doları) finansal desteği, 2021 yılından itibaren 3 milyon dolara çıkaracak. 10 yıllık dönem için sağlanacak yaklaşık 11 milyon dolarlık mali destek artışına, merkezin bulunduğu Quebec Eyalet Hükümeti de 3'te 1 oranında katkı sağlayacak.
Bakan özel olarak ilgilendi
WADA merkezinin Montreal'de kalması için haftalardır özel bir çalışma sergileyen Garneau, Kanada basınına yaptığı açıklamada, "Bugün sadece Montreal için değil aynı zamanda Quebec eyaleti ve Kanada hükümeti için harika bir gün oldu. Bu karar Kanada'nın temiz sporla ilgili değerlerinin güçlü bir onayını oluşturuyor ve bu, ajansın Montreal'deki ilk gününden beri yapılan iyi çalışmaların güçlü bir yansıması." değerlendirmesinde bulundu.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:32
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Savaşan Hollandalı
Toplam 13
Yorum
mehmet hollandalı istyemiyoruz hollandasız olsun. sadecehojdonk ve kuyt gelecekse gelsin. biri frikik atar diğeri hala takımın hepsinden çok koşar
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4 koldan takip
Toplam 6
Yorum
bjk smokie :) valla trabzonspor'a yakıştıramıyom bunlar neya ? yusuf'u aldülkadiri direk monte et bunların yanına yerli genç transfer yada sağlam yabancı.
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4 koldan takip
Toplam 6
Yorum
TS60 Aralarında sadece Albert Rusnak kaliteli . Diğerleri işe yaramaz.
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