İsmet Iraz, son yolculuğuna uğurlandı
Taekwondo sporunun duayeni, Türk sporunun sevilen yüzü İsmet Iraz son yolculuğa uğurlandı.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:04
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Süper ligde seyirci ortalaması arttı
Toplam 2
Yorum
onur Demirören kalabalığı sevmez.
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Mahkeme Aziz Yıldırım hakkında kararı açıkladı
Toplam 1
Yorum
uA şaşırdık mı?
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''Lucescu'nun sözleşmesinde tazminat maddesi yok''
Toplam 9
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TR Genç yetenekli Teknik Adamlara Milli Takım teslim edilmeli,sabredilmeli,alt yapıya da çok önem verilerek yılda 3 tane genç yetenek bulunmalı
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