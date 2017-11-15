 İsmet Iraz, son yolculuğuna uğurlandı – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    , son yolculuğuna uğurlandı

    İsmet Iraz, son yolculuğuna uğurlandı

    Taekwondo sporunun duayeni, Türk sporunun sevilen yüzü son yolculuğa uğurlandı.

    Türkiye'ye tekvandoyu getiren isim olarak bilinen, sporcu ve milli takımlar teknik direktörü olarak bu branşa uzun yıllar hizmet eden , böbrek ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Iraz' için 19 Mayıs Spor Kompleksi içinde kendi adıyla bulunan İsmet Iraz Taekwondo Salonu önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İsmet Iraz eşi Hanife Iraz, kızı Zeynep Iraz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, eski bakanlardan Yücel Seçkiner, Ali Şevki Erek, Ünal Erkan, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, federasyon başkanları, milli takım antrenörleri, basın mensupları ve spor camiasından sevenleri katıldı. Törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:04
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