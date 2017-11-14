Balkan Fatihlerine coşkulu karşılama
Edirne’de yapılan Taekwondo Balkan Şampiyonası’nda ülkemize altın ve gümüş madalya kazandıran taekwondocular, memleketi Erzurum’da çiçeklerle karşılandı.
51 kiloda Türkiye'ye altın madalya kazandıran Lokman Doğan ile ikinci olan 45 kilodaki Şevki Ağırman büyük bir gurur yaşadı. Taekwondo İl Temsilcisi Süleyman Baykal, Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Romanya ve Sırbistan'dan 600'e yakın sporcunun katıldığı şampiyonada, Türkiye'nin 46 altın, 21 gümüş ve 60 bronz olmak üzere toplam 127 madalya alarak birinci olduğunu belirterek, Erzurum'a bir altın, bir gümüş madalya getiren sporcuları tebrik etti. Baykal'ın karşımalara törenine alçılı ayakla gelmesi dikkatlerden kaçmadı.
ELEN BALKAN FATİHLERİNİ KUTLUYORUZ
Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Yaşar Elen, şampiyonada altın madalya kazanan Aziziye Belediyesi Termalspor kulübü sporcusu Lokman Doğan ile gümüş madalya ile Erzurum'a dönen Aziziye Gençlik Spor Kulübü Sporcusu Şevki Ağırman'ı kutladı.
Elen, "Bu sporcularımızın başarıya ulaşmasında en büyük rolü oynayan antrenörlerimizi de tebrik ediyorum" dedi. Şampiyon taekwondocuları karşılama törenine TÜGVA Başkanı Seyfullah Gülakar ve TÜGVA yöneticileri ile antrenörler de katıldı.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 12:17
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Vallahi rezalet, billahi rezalet
Toplam 15
Yorum
sergen tesadüfen başarı ararsan böyle olur,önce yapılanmak,pilan yapmak lazım,önce sistem belirlemek lazım.lucesku zaten hataydı.
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Elmas'a koruma
Toplam 4
Yorum
işte feneri tek başına sırtlayacak aziz ve aykutumu kurtaracak yeğane eşşiz elmasımız hadi tüm umutlar sende artık.
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Ekici'ye 'vur' emri!
Toplam 5
Yorum
aykut sakat olan neredeyse 1 yıldır top oynamayan m ekiciye kaldıysa işi çok zor iki hafta sonra TEKRAR istifa eder.
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