Balkan Fatihlerine coşkulu karşılama

Edirne’de yapılan Taekwondo Balkan Şampiyonası’nda ülkemize altın ve gümüş madalya kazandıran taekwondocular, memleketi Erzurum’da çiçeklerle karşılandı.

Tekmeleri ile Balkanları fetheden Erzurumlu yıldız taekwondocular, havalimanında coşkulu bir şekilde karşılandı. Edirne'de yapılan 19. Balkan Taekwondo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Aziziye Belediyesi Termal Spor Kulübü sporcusu Lokman Doğan ile balkan ikincisi olan Aziziye Gençlik Sporlu Şevki Ağırman ve Ayşenur Çelik memleketleri Erzurum'da coşkulu bir şekilde karşılandı. Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Yaşar Elen ve Taekwondo İl Temsilcisi Süleyman Baykal taekwondonun Balkan fatihlerine çiçek sundu. Taekwondo camiası ile sporcuların aileleri de karşılama törenine katıldılar.



51 kiloda Türkiye'ye altın madalya kazandıran Lokman Doğan ile ikinci olan 45 kilodaki Şevki Ağırman büyük bir gurur yaşadı. Taekwondo İl Temsilcisi Süleyman Baykal, Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Romanya ve Sırbistan'dan 600'e yakın sporcunun katıldığı şampiyonada, Türkiye'nin 46 altın, 21 gümüş ve 60 bronz olmak üzere toplam 127 madalya alarak birinci olduğunu belirterek, Erzurum'a bir altın, bir gümüş madalya getiren sporcuları tebrik etti. Baykal'ın karşımalara törenine alçılı ayakla gelmesi dikkatlerden kaçmadı.



ELEN BALKAN FATİHLERİNİ KUTLUYORUZ

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Yaşar Elen, şampiyonada altın madalya kazanan Aziziye Belediyesi Termalspor kulübü sporcusu Lokman Doğan ile gümüş madalya ile Erzurum'a dönen Aziziye Gençlik Spor Kulübü Sporcusu Şevki Ağırman'ı kutladı.

Elen, "Bu sporcularımızın başarıya ulaşmasında en büyük rolü oynayan antrenörlerimizi de tebrik ediyorum" dedi. Şampiyon taekwondocuları karşılama törenine TÜGVA Başkanı Seyfullah Gülakar ve TÜGVA yöneticileri ile antrenörler de katıldı.