 Formula 1’de silahlı saldırı – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Formula 1’de silahlı saldırı

    Formula 1’de silahlı saldırı
    FORMULA 1'de Brezilya'da yapılacak sezonun 19. yarışı öncesi büyük şok yaşandı. Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, sosyal medya hesabından silahlı saldırıya uğradıklarını açıkladı. Hamilton, saldırganların takımın kaldığı noktaya geldiğini ve kendilerini silahla soyduklarını belirtti.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:45
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