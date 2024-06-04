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A Milli Kadın Futbol Takımı Azerbaycan sınavında

Son dakika spor haberleri... 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, bugün Azerbaycan ile gruptaki 4. maçına çıkacak. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 11:45
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A Milli Kadın Futbol Takımı Azerbaycan sınavında

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, bugün Azerbaycan ile gruptaki 4. maçına çıkacak.

B Ligi 1. Grup maçlarına İsviçre deplasmanında 3-1'lik mağlubiyetle başlayan Milli Takım, ardından Pendik'te Macaristan'ı geri düşmesine rağmen 2-1 yenmiş ve Erzincan'da üçüncü sınavında Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etmişti. Ay-Yıldızlılar, dördüncü maçında bugün Dalga Arena Stadyumu'nda Azerbaycan ile saat 18.00'de karşılaşacak. Mücadeleyi TRT Spor ekranlara getirecek.

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