Haberler Diğer Milli Takımlar U21 ile Milli Takım'ın sinerjisi çok önemli

U21 ile Milli Takım'ın sinerjisi çok önemli

MontellaEURO 2024 kadrosunda muhtemelen geniş bir yelpazemiz olacak, nihai kadro öncesi. Sahada da bazı detayları görmek isteyeceğiz. Net görünce nihai kadroyu belirleyeceğiz. U21'e çok önem veriyoruz. Onlarla hep birlikte olacağız sürekli. 7 Haziran'a kadar onlarla maç yapabiliriz, bizle başlayıp U21'le devam edecek oyuncular olabilir. U21 ile Milli Takım'ın sinerjisi çok önemli.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
U21 ile Milli Takım'ın sinerjisi çok önemli
Montella: EURO 2024 kadrosunda muhtemelen geniş bir yelpazemiz olacak, nihai kadro öncesi. Sahada da bazı detayları görmek isteyeceğiz. Net görünce nihai kadroyu belirleyeceğiz. U21'e çok önem veriyoruz. Onlarla hep birlikte olacağız sürekli. 7 Haziran'a kadar onlarla maç yapabiliriz, bizle başlayıp U21'le devam edecek oyuncular olabilir. U21 ile Milli Takım'ın sinerjisi çok önemli.
F.Bahçe'den 6 numaraya sürpriz isim!
Reklam
DİĞER
Son dakika haberleri: İsmail Kartal’ın bu sözleri Galatasaraylıları çok kızdıracak! Hem maç önü hem maç sonu: “Bu acıyı içlerinden atamazlar”
Meclis'te tasarruf dönemi başladı! Numan Kurtulmuş talimat verdi! İşte madde madde alınan önlemler
Buruk'un yeni dinamosu Portekiz'den gelecek!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye çalım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Filenin Efeleri mağlubiyetle başladı!
Rakibimiz Kanada
Deprem mi oldu son dakika 22 Mayıs
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'un yeni dinamosu Portekiz'den gelecek! Buruk'un yeni dinamosu Portekiz'den gelecek! 00:11
PFDK sevkleri açıklandı! G.Saray- F.Bahçe maçında... PFDK sevkleri açıklandı! G.Saray- F.Bahçe maçında... 00:11
Aziz Yıldırım: Şampiyon olursak... Aziz Yıldırım: Şampiyon olursak... 00:11
Mourinho yerine öyle bir isim yazıldı ki... Mourinho yerine öyle bir isim yazıldı ki... 00:11
Dzeko'dan alkış alan hareket! Derbi sonrası... Dzeko'dan alkış alan hareket! Derbi sonrası... 00:11
Filenin Efeleri mağlubiyetle başladı! Filenin Efeleri mağlubiyetle başladı! 00:11
Daha Eski
F.Bahçe'de 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı F.Bahçe'de 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı 00:11
F.Bahçe ve G.Saray'a Rafa Silva'dan haber var! F.Bahçe ve G.Saray'a Rafa Silva'dan haber var! 00:11
G.Saray'da ayrılık! Arda Turan'ın yanına gidiyor G.Saray'da ayrılık! Arda Turan'ın yanına gidiyor 00:11
Krunic'te flaş gelişme! Bonservisi.. Krunic'te flaş gelişme! Bonservisi.. 00:11
Davinson ile ilgili ses getirecek iddia! 4 takım... Davinson ile ilgili ses getirecek iddia! 4 takım... 00:11
Golcü bombası! Vinicius'un yerine A Milli yıldız Golcü bombası! Vinicius'un yerine A Milli yıldız 00:11