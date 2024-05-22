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U21 ile Milli Takım'ın sinerjisi çok önemli
Montella: EURO 2024 kadrosunda muhtemelen geniş bir yelpazemiz olacak, nihai kadro öncesi. Sahada da bazı detayları görmek isteyeceğiz. Net görünce nihai kadroyu belirleyeceğiz. U21'e çok önem veriyoruz. Onlarla hep birlikte olacağız sürekli. 7 Haziran'a kadar onlarla maç yapabiliriz, bizle başlayıp U21'le devam edecek oyuncular olabilir. U21 ile Milli Takım'ın sinerjisi çok önemli.
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