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Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik!

UEFA 2025 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde Ümit Milli Takımımız San Marino ve Letonya ile karşı karşıya gelecek. Milliler aday kadroda değişikliğe gitti. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 15:40
Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik!

UEFA 2025 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde San Marino ve Letonya ile karşılaşacak Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Nürnberg takımında forma giyen Can Yılmaz Uzun, hastalığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.

Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Trabzonsporlu Mehmet Can Aydın'ın yerine ise EMS Yapı Sivasspor'dan Yunus Emre Konak kadroya dahil edildi.

Ümit Milli Takım, 13 Ekim Cuma günü İstanbul'da San Marino ve 17 Ekim Salı günü deplasmanda Letonya ile karşılaşacak.

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