Haberler Diğer Milli Takımlar Milli Boksör Gizem Özer Avrupa Oyunları’nda yarı finale yükseldi!

Milli Boksör Gizem Özer Avrupa Oyunları’nda yarı finale yükseldi!

Elazığ Belediye Spor Kulübü Boksörü Gizem Özer, Polonya'da devam eden 2023 Avrupa Oyunları'nda yarı finale yükselmeyi başardı. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 18:46
Milli Boksör Gizem Özer Avrupa Oyunları’nda yarı finale yükseldi!

Elazığ Belediye Spor Kulübü Boksörü Gizem Özer, Polonya'da devam eden 2023 Avrupa Oyunları'nda yarı finale yükseldi.

2023 Avrupa Oyunları, Polonya'nın Krakov kentinde devam ediyor. Milli boksör Gizem Özer, son 16 turunda Litvanyalı rakibi Ana Starovoitova'yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Gizem Özer, turnuvanın çeyrek finalinde Ukraynalı rakibi Hanna Okhrei ile karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup eden Özer hem Avrupa Oyunları'nda yarı finale yükseldi hem de 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Avrupa Oyunlarında yarı finale yükselen Gizem Özer'i arayarak tebrik etti. Boksör Özer ve Antrenörü Cemil Döndü de başkan Şerifoğulları'na desteklerinden ötürü teşekkür etti. Başkan Şerifoğulları, "Gururumuzsun Gizem. Polonya Krakow kentinde yapılan Avrupa Oyunları'nda 60 kilogramda rakibini 5-0 mağlup ederek yarı finale kalan, 2024 Paris Olimpiyatları vizesi alan Milli Sporcu ve Elazığ Belediyespor Kulübü Sporcumuz Gizem Özer ile antrenörü Cemil Döndü hocamızı tebrik ettik. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

DİĞER
Son dakika: Ahmet Çakar'dan Ali Koç için olay sözler! "F.Bahçe tarihinin en başarısız ismi, vizyonsuzluk..."
Fenerbahçe'nin gözdesini Galatasaray kapıyor!
G.Saray'ın Paredes planı belli oldu!
Arda giderse F.Bahçe'nin B planı hazır!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı'mız mağlup oldu!
Genç Milliler grubunu lider tamamladı!
Aile Destek Ödemeleri bu ay son mu?
Hicri yılbaşı ne zaman 2023?
Emlak Konut Evleri THY kurası ne zaman çekilecek?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail Kartal İstanbul'da! İsmail Kartal İstanbul'da! 19:05
Gizem Özer yarı finalde! Gizem Özer yarı finalde! 18:46
Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı'mız mağlup oldu! Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı'mız mağlup oldu! 18:42
İsmail Kartal'dan flaş Serdar Dursun kararı! İsmail Kartal'dan flaş Serdar Dursun kararı! 18:20
İtalya'da kritik görüşme! Neler konuşuldu? İtalya'da kritik görüşme! Neler konuşuldu? 17:13
Milli futbolcu F.Bahçe yolunda! Anlaşma sağlandı Milli futbolcu F.Bahçe yolunda! Anlaşma sağlandı 16:53
Daha Eski
Ozan Tufan Süper Lig devine gidiyor! Ozan Tufan Süper Lig devine gidiyor! 16:40
Arda giderse F.Bahçe'nin B planı hazır! Arda giderse F.Bahçe'nin B planı hazır! 16:15
F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü yarın geliyor! F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü yarın geliyor! 15:27
Filenin Sultanları kaybetti! Filenin Sultanları kaybetti! 15:07
Fırtına'da yeni transferlerine kavuşuyor! Fırtına'da yeni transferlerine kavuşuyor! 14:28
Beşiktaş'a Kamerunlu orta saha! Beşiktaş'a Kamerunlu orta saha! 13:26