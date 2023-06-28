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Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı başardı!

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda boks branşında kadınlarda Buse Naz Çakıroğlu, yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 20:16
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı başardı!

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda boks branşında kadınlarda Buse Naz Çakıroğlu, yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Nowy Targ şehrindeki Nowy Targ Arena'da gerçekleştirilen boks müsabakalarında çeyrek finaller devam ediyor.

Olimpiyat ikincisi, Avrupa ve dünya şampiyonu milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 50 kiloda çeyrek finalde ev sahibi Polonya'dan Natalia Rok'la karşılaştı. Rakibini rahat bir şekilde yenen milli boksör, adını yarı finale yazdırdı. Buse Naz Çakıroğlu, hem madalya almayı garantiledi hem de 2024 Paris'in biletini elde etti.

Erkeklerde çeyrek final müsabakalarında 63,5 kiloda Bilge Kağan Kanlı Fransa'dan Sofiane Oumiha'ya, 92 kiloda ise Berat Acar İtalya'dan Aziz Abbes'e yenilerek elendi.

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