Türkiye - Hollanda maçı CANLI | Milletler ligi

Milletler Ligi'nin beşinci maçında filenin sultanları, Hollanda ile karşılaşıyor.
lk karşılaşmada Güney Kore'yi ikinci maçında Sırbistan'ı yenen Filenin Sultanları, İtalya'yı yenerek 3'te 3 yapmış, 4.maçında ABD'ye yenilmişti.
Sultanlar Hollanda'yı yenerek 5. maçında 4. galibiyetini almak istiyor.
Türkiye - Hollanda karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
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TÜRKİYE - HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye - İtalya maçı 14 Haziran Çarşamba günü saat 15:30'da başladı. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.
Filenin Sultanları'nın VNL'nin ikinci haftasındaki 14 kişilik kadrosu şu şekilde:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazları: Ebrar Karakurt, Melissa Vargas
Orta Oyuncular: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Yasemin Güveli
Smaçörler: İlkin Aydın, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin
Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın maç programı ise aşağıdaki gibidir:
14 Haziran 2023
15.30 Hollanda-Türkiye (TRT Spor)
15 Haziran 2023
12.00 Polonya-Türkiye (TRT Spor)
16 Haziran 2023
08.30 Türkiye-Kanada (TRT Spor)
18 Haziran 2023
12.00 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (TRT Spor)