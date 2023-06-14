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Türkiye - Hollanda maçı CANLI | Milletler ligi

Milletler Ligi'nin beşinci maçında filenin sultanları, Hollanda ile karşılaşıyor. lk karşılaşmada Güney Kore'yi ikinci maçında Sırbistan'ı yenen Filenin Sultanları, İtalya'yı yenerek 3'te 3 yapmış, 4.maçında ABD'ye yenilmişti. Türkiye - Hollanda karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 16:20 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 16:40
Türkiye - Hollanda maçı CANLI | Milletler ligi

Milletler Ligi'nin beşinci maçında filenin sultanları, Hollanda ile karşılaşıyor.

lk karşılaşmada Güney Kore'yi ikinci maçında Sırbistan'ı yenen Filenin Sultanları, İtalya'yı yenerek 3'te 3 yapmış, 4.maçında ABD'ye yenilmişti.

Sultanlar Hollanda'yı yenerek 5. maçında 4. galibiyetini almak istiyor.


Türkiye - Hollanda karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

📺TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI CANLI İZLE📺

TÜRKİYE - HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - İtalya maçı 14 Haziran Çarşamba günü saat 15:30'da başladı. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.

Filenin Sultanları'nın VNL'nin ikinci haftasındaki 14 kişilik kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazları: Ebrar Karakurt, Melissa Vargas

Orta Oyuncular: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Yasemin Güveli

Smaçörler: İlkin Aydın, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin

Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın maç programı ise aşağıdaki gibidir:

14 Haziran 2023

15.30 Hollanda-Türkiye (TRT Spor)

15 Haziran 2023

12.00 Polonya-Türkiye (TRT Spor)

16 Haziran 2023

08.30 Türkiye-Kanada (TRT Spor)

18 Haziran 2023

12.00 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (TRT Spor)

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