Haberler Diğer Milli Takımlar Türkiye 3-1 Portekiz (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye 3-1 Portekiz (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu 5’inci maçında Portekiz’i 23-25, 25-20, 25-21 ve 25-20 setler sonucu 3-1 mağlup ederek dörtlü finale kalmayı garantiledi. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 22:14
Türkiye 3-1 Portekiz (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu 5'inci maçında Portekiz'i 23-25, 25-20, 25-21 ve 25-20 setler sonucu 3-1 mağlup ederek dörtlü finale kalmayı garantiledi. Avrupa Altın Ligi'nde oynanan 4 karşılaşmada, 3 galibiyet alarak grupta lider olan Filenin Efeleri, Portekiz'i de mağlup etmesinin ardından dörtlü finale çıkmaya hak kazandı.

Portekiz ile oynanan karşılaşmayı; Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Sağlık İşlerinden Sorumlu YKÜ A.Nihan Karaçam Salkaya, TVF Eğitim Kurulu Koordinatörü Prof. Dr. Selda Bereket Yücel ve TVF Disiplin Kurulu Başkanı Yaşar Sezikli takip etti.

Ay-yıldızlı ekip, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu son maçında 17 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda Danimarka ile karşı karşıya gelecek

DİĞER
Şarkıcı Buray, ödül törenine sevgilisi Ezgi Şenler’le katılmıştı! Ezgi Şenler’den Buray’a aşk öpücüğü!
Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne: Osman Bey, Bafeus Muharebesi’nde Bizans ordusunu bozguna uğrattı! Koyunhisar’ı fethetti
F.Bahçe'de ayrılık KAP'a bildirildi! İşte bonservisi
F.Bahçe'ye Bayern'den dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye - Hollanda | CANLI
Filenin Sultanları ABD'ye kaybetti!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (14 Haziran)
2023 asgari ücret ne zaman açıklanacak?
2023 Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Filenin Efeleri 4’lü finali garantiledi! Filenin Efeleri 4’lü finali garantiledi! 22:14
F.Bahçe'den transfer açıklaması! Golcü oyuncu... F.Bahçe'den transfer açıklaması! Golcü oyuncu... 21:36
Beyoğlu Yeni Çarşı TFF 2. Lig'de! Beyoğlu Yeni Çarşı TFF 2. Lig'de! 21:03
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Galibiyet şart TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Galibiyet şart 19:16
Altıntop'tan A Milli Takım yorumu: Tarihe geçebiliriz Altıntop'tan A Milli Takım yorumu: Tarihe geçebiliriz 19:14
A Milli Futbol Takımı Letonya'ya ulaştı A Milli Futbol Takımı Letonya'ya ulaştı 19:12
Daha Eski
Enes Ünal sezonun oyuncusu seçildi! Enes Ünal sezonun oyuncusu seçildi! 19:10
Correa'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı! Correa'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı! 18:56
Kepez Belediyespor - Beyoğlu Yeni Çarşı | CANLI Kepez Belediyespor - Beyoğlu Yeni Çarşı | CANLI 18:23
F.Bahçe'de ayrılık KAP'a bildirildi! İşte bonservisi F.Bahçe'de ayrılık KAP'a bildirildi! İşte bonservisi 18:19
Başakşehir'de flaş Caner Erkin kararı! Başakşehir'de flaş Caner Erkin kararı! 18:08
G.Saray'da ayrılık! İşte bonservis bedeli G.Saray'da ayrılık! İşte bonservis bedeli 17:54