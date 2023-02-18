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Arda Turan'ın yeni görevi belli oldu! İşte ekibindeki isimler

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu, milli takımlardaki antrenörlerde köklü bir değişime gitti. Ümit Milli Takım'da teknik direktörlük görevine Tolunay Kafkas'ın yerine Arda Turan getiriliyor. Turan'ın ekibinde 'Hakan Balta, Uğur İnceman, Barış Özbek, Hakan Ünsal, Bayram Bektaş, İbrahim Toraman' yer alıyor.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 19:35
Arda Turan'ın yeni görevi belli oldu! İşte ekibindeki isimler

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF yöneticisi Hamit Altıntop tarafından daha önce görevden alınan Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ve Hami Mandıralı'dan sonra genç milli takımlarda Arda Güler, Emre Demir, Ahmet Can Kaplan, Arda Turan, Özan Kabak, Yunus Akgün, Necip Uysal, Caner Erkin, Çağlar Söğüncü gibi bir çok yıldız oyuncuyu A Milli Takım'a kazandıran Teknik Direktör Şenol Ustaömer, Turan Sofuoğlu, Sinan Turhan, Mehmet Hacıoğlu, Mehmet Yıldırım, Bülent Akyıldız, Mehmet Bölükbaşı'nın görevlerine son verildi.

Milli takıma bir çok oyuncu kazandıran teknik direktör Şenol Ustaömer'in görevden alınması camiada şaşkınlık yarattı. Yeni isimlerin Pazartesi günü yeni görevlerine başlayacakları öğrenildi.

Arda Turan'ın Tolunay Kaflas'ın görevine geleceği ve kadrosunda şu isimlerin yer alacağı öğrenildi: "Hakan Balta, Uğur İnceman, Barış Özbek, Hakan Ünsal, Bayram Bektaş, İbrahim Toraman"


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