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Aysel Özgan Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Milli sporcu Aysel Özgan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 17:03
Aysel Özgan Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Milli sporcu Aysel Özgan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, El Ayn kentinde düzenlenen organizasyonda P2 Kadınlar 10 Metre Tabanca SH1 kategorisinde yarışlar yapıldı.

Milli para atıcı Aysel Özgan, 233.1 puanla altın madalya kazandı.

Ayrıca milli para atıcı Ayşegül Pehlivanlar organizasyonu beşinci sırada tamamladı.

Para atıcılık sporcuları toplam madalya sayısını ikiye yükseltti.


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