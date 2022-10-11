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Milletimiz için

Dünya Şampiyonu olan Ampute milli takımımızın oyuncuları ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen A Spor'a açıklamalar yaptı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 06:50
Milletimiz için

Dünya Şampiyonu olan Ampute milli takımımızın oyuncuları ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen A Spor'a açıklamalar yaptı. Futbolcularımızdan Serkan "Çok mutluyuz. Gerçekten çok çalıştık. Bu kupa tüm Türkiye'ye armağan olsun" derken, Okan da "Çok çalışarak geldik turnuvaya. Bizden isteneni sahaya yansıttık ve maç maç düşüp kupaya ulaştık. Bu şampiyonluk ülkemize hediyemizdir" ifadelerini kullandı. Başkanı Muaz Ergezen de "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatıyla turnuvanın ev sahipliğini aldık ve kupayı milletimize armağan ettik çok gururluyuz. Büyük fedakarlıklarla çok sıkı çalışmalar yaptık. Kupayı bu aziz millete armağan ettik. Cumhurbaşkanızımız da sağolsun hep yanımızdaydı. Maçlarımızda seyirci rekoru kırdık. TFF'ye ve statlarını bize açan Fenerbahçe, Beşiktaş ile Galatasaray'a teşekkür idiyoruz. Halkımız dualarla bizlerle birlikteydi" şeklinde konuştu.

'BU iŞ BiZDEN SORULUR'

Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak da başarıları korumak için çok çalışmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi. Çakmak "Dünyada ampute futbolu artık Türkiye'den sorulur. Zirvenin rüzgarı sert eser. Zirvede kalmak için güzel işler yapalım" dedi.

THY'DEN HEDİYE MİL

THY, şampiyon Ampute Futbol Milli Takımı'na 200 bin mil hediye edecek. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bola "Her bir kahramanımız için kart düzenleyecek, aileleriyle birlikte kullanabilecekleri 200 bin hediye mil yükleyeceğiz" dedi.

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