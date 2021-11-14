Haberler Diğer Milli Takımlar Ronaldo'lu Portekiz son dakikada şoku yaşadı | Portekiz - Sırbistan: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ronaldo'lu Portekiz son dakikada şoku yaşadı | Portekiz - Sırbistan: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu son maçında Portekiz sahasında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Estadio do Sport Lisboa e Benfica'da oynanan karşılaşma Sırbistan'ın 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorla Sırbistan puanını 20 yaptı, Portekiz ise 17 puanda kaldı. Sırbistan Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanırken, Portekiz Play-off'ta mücadele edecek.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 00:39
Ronaldo'lu Portekiz son dakikada şoku yaşadı | Portekiz - Sırbistan: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda heyecan son karşılaşmalarla sona erdi.

Grubun iki favorisi Portekiz ve Sırbistan son karşılaşmada karşı karşıya geldi.

Estadio do Sport Lisboa e Benfica'da oynanan karşılaşma konuk takımın 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Portekiz'in golü 2. dakikada Renato Sanches'den gelirken, Sırbistan'ın golleri 33. Dusan Tadic ve 90. Aleksandar Mitrovic'ten geldi.

Bu skorla Sırbistan puanını 20 yaptı, Portekiz ise 17 puanda kaldı.

Sırbistan Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanırken, Portekiz Play-off'ta mücadele edecek.

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