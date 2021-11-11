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Yunanistan - İspanya maçı CANLI

2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu 9. maçında İspanya, deplasmanda Yunanistan'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 22:45 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 22:49
Yunanistan - İspanya maçı CANLI

2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu 9. maçında İspanya, deplasmanda Yunanistan'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

YUNANİSTAN - İSPANYA İLK 11'LER

Yunanistan: Vlachodimos, Androutsos, Goutas, Tzavellas, Tsimikas, Giannoulis, Siopis, Bouchalakis, Mantalos, Masouras, Pavlidis.

İspanya: Simon, Carvajal, Inigo, Laporte, Gaya, Rodri, Gavi, Koke, Sarabia, De Tomas, Morata.

YUNANİSTAN-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Yunanistan ile İspanya arasında oynanan maç saat 22.45'te başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

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