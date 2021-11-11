Romanya - İzlanda maçı CANLI

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Galatasaray'dan Morutan ve Cicaldau'nun formasını giydiği Romanya Milli Takımı sahasında İzlanda ile karşı karşıya geliyor.
Steaua Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev yönetiyor.
ROMANYA İZLANDA MAÇI 11'LERİ
Romanya: Nita, Ratiu, Chichireş, Nedelcearu, Toşca, Cicaldau, Marin, Stanciu, Ianis Hagi, Tanase, Alibec
İzlanda: Olafsson, Sampsted, Bjarnason, Gretarsson, Skulason, Thordarson, Birkir Bijarnason, Johanesson, Thorsteinsson, Gudmundsson, Gudjohnsen
ROMANYA - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Romanya - İzlanda maçı 11 Kasım Perşembe günü saat 22:45'de başladı. Mücadele S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.