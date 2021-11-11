Haberler Diğer Milli Takımlar Romanya - İzlanda maçı CANLI

Romanya - İzlanda maçı CANLI

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray'dan Morutan ve Cicaldau'nun formasını giydiği Romanya Milli Takımı sahasında İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Steaua Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev yönetiyor.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 22:45 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 22:48
Romanya - İzlanda maçı CANLI

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Galatasaray'dan Morutan ve Cicaldau'nun formasını giydiği Romanya Milli Takımı sahasında İzlanda ile karşı karşıya geliyor.

Steaua Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev yönetiyor.

ROMANYA İZLANDA MAÇI 11'LERİ

Romanya: Nita, Ratiu, Chichireş, Nedelcearu, Toşca, Cicaldau, Marin, Stanciu, Ianis Hagi, Tanase, Alibec

İzlanda: Olafsson, Sampsted, Bjarnason, Gretarsson, Skulason, Thordarson, Birkir Bijarnason, Johanesson, Thorsteinsson, Gudmundsson, Gudjohnsen

ROMANYA - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Romanya - İzlanda maçı 11 Kasım Perşembe günü saat 22:45'de başladı. Mücadele S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.

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