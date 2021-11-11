Haberler Diğer Milli Takımlar Cicaldau ve Morutan'lı Romanya kazanamadı | Romanya - İzlanda: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Cicaldau ve Morutan'lı Romanya kazanamadı | Romanya - İzlanda: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray'dan Morutan ve Cicaldau'nun formasını giydiği Romanya Milli Takımı sahasında İzlanda ile karşı karşıya geldi. Steaua Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 00:37
Cicaldau ve Morutan'lı Romanya kazanamadı | Romanya - İzlanda: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor.

Galatasaray'dan Morutan ve Cicaldau'nun formasını giydiği Romanya Milli Takımı sahasında İzlanda ile karşı karşıya geldi.

Steaua Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

İKİNCLİĞİ KAYBETTİLER

Romanya, Kuzey Makedonya'nın galip geldiği haftada 2 puan kaybı yaşadı ve grupta 2. sırayı Kuzey Makedonya'ya kaptırdı.

CICALDAU 11'DEN BAŞLADI MORUTAN SONRADAN GİRDİ

Galatasaray'ın yıldızları Cicaldau ve Morutan da İzlanda karşısında forma şansı buldu. Cicaldau zorlu karşılaşmaya 11'de başlarken, Morutan 68. dakikada oyuna dahil oldu.

J GRUBU

1- ALMANYA: 24

2- K. MAKEDONYA: 15

3- ROMANYA: 14

4- ERMENİSTAN: 12

5- İZLANDA: 9

6- LİHTENŞTAYN: 1

DİĞER
Müge Anlı’da kan donduran iddia: İntikam için kiralık katil tuttu! Ağabeyinin eşini yatağında infaz ettirdi!
Türkiye Kadın Milli Takımı Golbol Avrupa Şampiyonası'nda finalde
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor