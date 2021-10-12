Norveç ‘Dağ’ı aştı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda gözlerimiz Norveç-Karadağ maçındaydı. Hollanda'nın grup liderliğinde avantajlı konumda olduğu grupta ikincilik için direkt rakibimiz olan Norveç sahasında Karadağ'ı ağırladı. Kuzey temsilcisi birçok eksiğine rağmen sahasında Karadağ'ı 2-0 mağlup ederek avantajını korumayı başardı. 29. dakikada Stefan Standberg'in asistinde Mohamed Elyounoussi fileleri sarstı. Norveç skorda üstünlüğü eline aldıktan sonra Karadağ karşısında risksiz bir oyun tercih etti. Gol için rakip kaleye giderken savunma güvenliğini hiç bırakmadılar. 90'da yine Elyounoussi attı. Puanını 17'ye yükseltti. 2 puan önümüzdeler.

PORTAKAL FARK ATTI: 6-0

Grubumuzdaki bir diğer karşılaşmada Hollanda, evinde Cebelitarık' ı ağırladı. Portakallar rahat bir tempoda götürdükleri mücadeleden beklenildiği gibi farklı bir galibiyet aldılar. Hollanda 6-0 kazandığı maçın ardından puanını 19'a yükseltti, liderliğini sürdürdü.