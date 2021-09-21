Hoş geldin şampiyon

İspanya’yı 6-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan ay-yıldızlılar, İstanbul’da coşkuyla karşılandı Yetkililer ve sporcu ailelerinin yanı sıra yüzlerce kişi havalimanında milli gururlarımıza sahip çıktı
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez kupayı alan Ampute Futbol Milli Takımı yurda döndü. Polonya'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen milli takım kafilesine, burada coşkulu karşılama yapıldı. Çok sayıda basın mensubu, yetkililer ve sporcu ailelerinin yanı sıra yüzlerce kişi havalimanında karşılama için hazır bulundu. Çiçekler ve alkışlarla karşılanan kafileye bando takımı da eşlik etti. Sporcuların çıkış anında konfetiler patlatılırken, oyuncuların mutluluğu dikkatlerden kaçmadı. Marş, slogan ve bayraklarla sevgi gösterileri yapılan Ampute Milli Takımı'nın futbolcuları, daha sonra kendileri için bekleyen otobüsle havalimanından ayrıldı.
TURKCELL'DEN 1 MİLYON TL
Bedensel Engelli Spor Federasyonu'nun tek ana sponsoru Turkcell, Ampute Futbol Milli Takımına 1 milyon TL'lik başarı ödülü verdi. Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, "Yaklaşık 20 yıldır TURKSPORU'na verdiğimiz desteği sürdürerek, yepyeni başarılara katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.
HEDEF DÜNYA KUPASI
Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Bülent Çetin, şampiyonlukların tesadüf olmadığını kanıtladıklarını dile getirirken, "2017'den sonra 2021'in de şampiyonu olduktan sonra bunun bir tesadüf olmadığını gösterdik. 2022'de ülkemizde yapılacak Dünya Kupası'nı inşallah burada kaldıracağız" dedi.