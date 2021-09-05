FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri beşinci hafta 12 maçla sona erdi

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin beşinci haftası, beş grupta oynanan maçlarla tamamlandı.
Öne çıkan maçlarda, B Grubu'nda İspanya, konuk ettiği Gürcistan'ı Jose Gaya, Carlos Soler, Ferran Torres ve Pablo Sarabia'nın ağları sarsmasıyla 4-0 yendi.
C Grubu'nda son Avrupa şampiyonu İtalya, Jorginho'nun penaltı kaçırdığı maçta deplasmanda İsviçre ile golsüz berabere kaldı. Yenilmezlik serisini 36 maça çıkaran İtalya, futbol tarihinde bu alanda yeni rekorun sahibi oldu.
E Grubu'nda Galler, yıldız oyuncusu Gareth Bale'in ikisi penaltıdan olmak üzere attığı 3 golün yardımıyla deplasmanda Belarus'u 3-2 mağlup etti.
Aynı grupta Belçika ise ağırladığı Çekya'yı Romelu Lukaku, Eden Hazard ve Alexis Saelemaekers'in golleriyle 3-0'la geçti.
I Grubu'nda İngiltere, konuk ettiği Andorra'yı Jesse Lingard (2), Harry Kane (penaltı) ve Bukayo Saka'nın fileleri havalandırmasıyla 4-0 yendi.
Polonya ise San Marino deplasmanından Robert Lewandowski (2), Karol Swiderski, Karol Linetty ve Adam Buksa'nın (3) golleriyle 7-1 galip ayrıldı.
J Grubu'nda ise Almanya, ağırladığı Ermanistan'ı Serge Gnabry (2), Marco Reus, Timo Werner, Jonas Hofmann ve Karim Adeyemi'nin ağları sarsmasıyla 6-0 mağlup etti.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu
Kosova-Yunanistan: 1-1
İspanya-Gürcistan: 4-0
C Grubu
Bulgaristan-Litvanya: 1-0
İsviçre-İtalya: 0-0
E Grubu
Belarus-Galler: 2-3
Belçika-Çekya: 3-0
I Grubu
Arnavutluk-Macaristan: 1-0
İngiltere-Andorra: 4-0
San Marino-Polonya: 1-7
J Grubu
İzlanda-Kuzey Makedonya: 2-2
Almanya-Ermenistan: 6-0
Romanya-Lihtenştayn: 2-0